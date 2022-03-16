Уряд Мексики приписує безкарність прокурорам за вбивства журналістів

Мехіко, 16 березня Уряд Мексики в середу приписував прокуратурам країни безкарність у випадках вбитих журналістів - сім досі цього року - і нагадав, що вони несуть відповідальність за слідчу роботу, а не механізми захисту інформаторів. «Все більше не може тривати так, і повинні бути зміни. Ми повинні змінити речі. Існує проблема безкарності, відсутності покарання, і прокурори не виконують свою роботу», - сказав під час симпозіуму заступник секретаря Мексики з прав людини, населення та міграції Алехандро Енсінас. Підсекречник вважав «актуальним» внесення змін до стратегій захисту комунікаторів у країні, де, за даними організації Стаття 19, цього року було вбито сім журналістів - цифра, ідентична загальній сумі за 2021 рік - і 152 з 2000 року на сьогоднішній день. Останнім з них був журналіст Армандо Лінарес, директор монітора Мічоакан, якого застрелили у вівторок у муніципалітеті Зітакуаро, у його будинку та перед дітьми. Ці заяви відбулися на панелі «Свобода слова в Мексиці: загрози, прогрес і невдачі», що відбулася під час Форуму свободи слова, організованого статтею 19 та посольством Норвегії в Мексиці. Під час заходу Енсінас поспілкувався з відомими журналістами Кармен Арістегі (як модератор), Марселою Тураті, Ісмаелем Бояркесом та Лучією Лагунес, а також статтею 19 Мексики з охорони та оборони офіцера Паулою Сауседо. Політик визнав «дуже критичний» контекст для журналістів у країні та запевнив, що також обов'язок мексиканського уряду прийняти свою відповідальність та створити дії для зміни ситуації. Однак механізм захисту журналістів та правозахисників (що залежить від Міністерства внутрішніх справ) та державні механізми від відповідальності за безкарність у випадках вбивств інформаторів, що перевищує 95 відсотків. Енцинас вважав, що «явище дуже складне», що воно тягнеться «десятиліттями» і що воно тісно пов'язане з злочинними угрупованнями, вбудованими в державні установи. КРИТИЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ НАПРУГУ Решта спікерів панелі склали думку, що періодична критика ЗМІ та журналістів президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора не збільшила вразливість преси. «Це не анекдот, це не елемент забезпечення, це не другорядна річ. На мій погляд, той факт, що президент приймає на себе такі прямі посади з іменами і прізвищами з надзвичайною агресивністю, є дуже важливим фактором, який загострює проблему багато років тому», - поділився Арістегі, на якого безпосередньо вказував президент. Сауседо підкреслив важливість недавньої термінової резолюції Європейського парламенту (EP), в якій депутати Європарламенту засудили загрози, домагання та вбивство журналістів та правозахисників у Мексиці, і закликав, щоб ці злочини були розслідувані в «швидкому, ретельному, незалежному та неупередженому». «Можна було б сподіватися, що виконавчий директор сприйме це відповідально», - сказав Сауседо, посилаючись на різку відповідь президента Мексики, в якій він назвав депутатів Європарламенту «вівцями», і засудив «корупцію, лицемірство та втручання» Європейського парламенту. Після хвилини напруженості, коли кілька журналістів, присутніх на заході, звинуватили Уряд у ненаданні захисту або забезпеченні розслідування всіх випадків убитих інформаторів, спікери домовилися про важливість збереження свободи вираження поглядів та права займатися журналістською роботою. «Немає умов для ведення журналістики на вулиці, немає гарантій, дуже очевидно, що клімат насильства над журналістами гальмує журналістську роботу, і це згубно впливає на права та демократію», - сказав Бояркес, директор тижневика Ríodoce. «Вбити журналіста - це замовкнути причину, яку він розслідував, і це соціальне благо. Це не зрозуміло, повідомлення було дуже важким, повідомлення дуже сильне», - сказав Тураті. НАЧАЛЬНИК AI/mqb/оголошення (фото)