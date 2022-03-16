Менді пропускає класику. Родріго приїжджає, і Бензема сумнівається

Мадрид, 16 березня Француз Ферран Менді поранений викрадачами лівої ноги і зупинить його між 10-м і 15-м, через що його співвітчизника Каріма Бензема підозріло і пропускає класику цієї неділі (21:00 CET, -1 GMT), куди приїжджає бразильський Родріго. З трьох футболістів, поранених у перемозі проти Майорки (0-3) у понеділок, лідер Сантандера Ла Ліга збільшила дохід «Реала» до 10 балів над Севільєю, і лише Рогіго підтвердив свою присутність у ФК «Барселона». Бразильський нападник отримав тупіт від Райло і повинен був покинути стадіон, не підтримуючи праву ногу, але в цю середу він вже зміг тренуватися з деяким болем після перерви. Пенсіонерський Бензема, який отримав травму близнюка на лівій нозі незабаром після підписання другого гола на Майорці, повернувся до роботи з фізіотерапевтом «Реал Мадрид», і, як вказує EFE, клуб відклав резонанс до п'ятниці, щоб з'ясувати ступінь дискомфорту. Випробування було призначено на цю середу, але нападник все ще відчуває певний дискомфорт в районі.Звичайно, до сих пір не виключається в неділю з рішення, яке можна прийняти навіть напередодні матчу. Безпечною людиною є Менді. Відеотест підтвердив травму викрадачів і не повернеться до тих пір, поки національна збірна не зупиниться, поки Реал Мадрид не відвідав Сельту де Віго 2 квітня. Оскільки бразилець Едер Мілітао навчався у решти своїх товаришів по команді після подолання грипу, який заважав йому грати на Майорці, італієць Карло Анчелотті відновлює ефективну оборонну столицю і змушує іспанця Начо Фернандес бігти в якості головного кандидата. Замінити Менді зліва, як це було в його поверненні з Пари Сен-Жермен у 16-му турі Ліги чемпіонів. 1011880 матка/автомобіль