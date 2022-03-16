Лондон заявив, що російська армія мала «труднощі» в просуванні в Україні.

Лондон, 16 березня Російські війська агресора відчувають «проблеми» у подоланні «викликів», поставлених країною та досягненні прогресу, про що йдеться в останній частині британської військової інформації цієї середи. Міністерство оборони Великобританії заявило у своєму Twitter, що просування Росії в Україні було «заблоковано» через відсутність маневреності, яку «професійно експлуатували» українські військові. «Російські військові намагаються подолати виклики, поставлені українською місцевістю». Йдеться про частину, оголошену Міністерством оборони. У повідомленні додалося, що «російські військові сильно пов'язані з українською дорожньою мережею і неохоче маневрувати по бездоріжжю». «Знищення мостів Збройними Силами України також відіграло важливу роль у затягуванні просування Росії». Він каже. У Міністерстві оборони також зазначили, що «якщо Росія продовжує не контролювати повітря, її здатність ефективно використовувати повітряні маневри була значно обмежена, додатково обмежуючи її можливості». «Тактика Збройних Сил України професійно експлуатувала відсутність маневреності Росії, гальмувала просування Росії та завдала величезних втрат вторгненням сил». Він робить висновок. Кращий ПРЦ/Мдж