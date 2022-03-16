Суддя: MLB порушив трудове законодавство з молодими спортсменами

НЬЮ-ЙОРК (AP) - Федеральний суддя у вівторок постановив, що неповнолітні гравці ліги були найняті протягом року для роботи в години тренувань.

Тому Вища ліга порушила закон про мінімальну заробітну плату в штаті Арізона і повинна виплатити потрійну компенсацію.

Федеральний окружний суддя Джозеф Сперо вирішив у Сан-Франциско, що його оштрафували на 1,882,650 доларів за великі ліги за невиконання вимог Каліфорнії до зарплати.

Сперо виявив рішення на сторінці 181 у вівторок ввечері у зв'язку з позовом, поданим вісім років тому.Він вирішив, що другорядні гравці ліги повинні піти з дому в Каліфорнійській лізі і платити час на практику в Арізоні і Флориді.

«Це не студенти, які навчаються в професійно-технічних навчальних закладах з розумінням того, що вони будуть служити без оплати як частина практичного навчання, необхідного для конкуренції та отримання ліцензії», - сказав Сперо.

Заперечуючи згоду багатьох спеціальностей у прийнятті зведених рішень, Сперо дозволив цим позовам продовжити процес, запланований на 1 червня.

Він сказав, що закони штату Арізона віддають перевагу гравцям. Повинна визначатися тільки сума компенсації.

Керівний комітет молодого спортсмена юрист сказав у заяві: «Протягом десятиліть гравці другорядних ліг протягом тривалого часу працювали протягом усього року в обмін на зарплату бідності. «Робота в якості професійного бейсболіста вимагає годин навчання, практики та підготовки протягом року.

«Я з нетерпінням чекаю сьогоднішнього рішення, яке є великим кроком у підзвітності Вищої ліги за давнє зловживання неповнолітніми гравцями».

Основні ліги не відразу прокоментували рішення.

Позов був поданий Аароном Сенном, першим базисменом і аутфілдером, який буде обраний Флорида Марлінс в 10-му раунді проекту 2009; сенатор, який вийшов на пенсію в 2013 році.

Сенне приєднався до звинувачень двох пенсіонерів, які були відібрані в нижньому раунді, названий Майклом Ліберто з Канзас-Сіті та Олівера Одле з Сан-Франциско.

Позивач стверджує, що він порушив Федеральний закон про стандарти справедливої праці та вимоги державної мінімальної заробітної плати та наднормової допомоги за розрахунковий термін служби від 50 до 60 годин.