Суддя: MLB порушив трудове законодавство з молодіжними спортсменами

НЬЮ-ЙОРК (AP) - Федеральний суддя у вівторок постановив, що неповнолітні гравці ліги були найняті протягом року для роботи в години тренувань.

Тому Вища ліга порушила закон про мінімальну заробітну плату в штаті Арізона і повинна виплатити потрійну компенсацію.

Федеральний окружний суддя Джозеф Сперо постановив у Сан-Франциско, що вища ліга була оштрафована на 1,882,650 доларів за невиконання вимог Каліфорнії до зарплати.

Сперо показав 181-сторінковий постанова у вівторок ввечері, пов'язану з позовом, поданим вісім років тому. Він вирішив, що незначні гравці ліги повинні платити за час, який вони проводять на виїзних іграх в Каліфорнійській лізі та практикуючих в Арізоні та Флориді.

«Це не студенти, які навчаються в ПТУ з розумінням того, що вони будуть служити без компенсації як частина практичного навчання, необхідного для конкуренції та отримання ліцензії», - сказав Сперо.

Заперечуючи згоду багатьох спеціальностей на винесення зведених рішень, Сперо дозволив цим позовам продовжити процес, запланований на 1 червня.

Він заявив на користь гравців за законами штату Арізона. Повинна бути визначена тільки сума компенсації.

«Протягом десятиліть гравці з Малої ліги працювали довгі години протягом року в обмін на зарплату бідності», - йдеться в заяві Керівного комітету адвоката молодіжного спортсмена. «Робота в якості професійного бейсболіста вимагає годин навчання, практики та підготовки протягом року.

«Ми раді сьогоднішньому правлінню. Це великий крок у тому, щоб основні ліги відповідали за вікове зловживання неповнолітніми гравцями».

Основні ліги не відразу прокоментували постанову.

Позов був поданий Аароном Сенном, першим базисменом і аутфілдером, який буде обраний Флорида Марлінс в 10-му раунді проекту в 2009; Сен, який вийшов на пенсію в 2013 році.

Сенне приєднався до звинувачень двох пенсіонерів, які були відібрані в нижньому раунді під назвою Майкл Ліберто з Канзас-Сіті та Олівера Одле з Сан-Франциско.

Позивачі стверджують, що вони порушили Федеральний закон про стандарти справедливої праці та вимоги державної мінімальної заробітної плати та наднормової допомоги протягом робочого тижня, який оцінюється між 50 та 60 годинами.