Joventut, тренер Карлес Дюран, оновлений 3 сезон

Бадалона (Барселона), 16 березня Joventut з Бадалона оголосив про оновлення тренера Карлеса Дюрана цього четверга. На прес-конференції до президента клубу Джуанана Моралеса приєднався сам тренер і технічний директор Жорді Марті. За словами Хуана Моралеса, контракт з Дюраном був закритий на початку лютого, і до 2025 року можна буде вибрати третій сезон в двосезонному форматі. «Оновлення Карлеса Дюрана було зроблено не тому, що він виграв або програв матч, але це результат всієї роботи, проведеної з дуже чіткими ідеями та проектами, якими ми ділимося», - сказав Моралес. Хорді Марті, технічний директор Verdinegro, пояснив, що клуб хотів мати «когось вдома», щоб завершити проект, в якому команда «виросла на крок далі, ніж очікувалося». Карлес Дуран, який супроводжував всю команду на прес-конференції, прибув до Joventut у лютому 2018 року, і був «дуже щасливий і вдячний» клубам, тренерським командам, сім'ям та гравцям за це оновлення, щоб врятувати команду від пониження та покращувати результати кожного сезону. «Є багато роботи, це друге оновлення, і після кожного оновлення ми виросли, і разом ми підняли Йовентута і поставили його з гравцями з наших улюблених місць і будинків». Нацьому наголосив тренер. Тренер Вердінегро сказав, що йому «пощастило» залишитися в клубі і почав як тренер у своїй підкатегорії і «пощастило» залишитися в клубі, який знає «свої потреби». «Я на кілька років вперед, щоб зробити Joventut більше, якщо це можливо». Він сказав. Однак Дуран зізнався, що у нього були «сумніви» щодо того, щоб залишитися в команді, яка мотивувала «особисті потреби», оскільки Joventut був «чемпіоном» клубу з «максимальним» попитом, а спортивні ліміти були «вищими, ніж будь-коли». «Я не знаю, чи гра в Євролігу є межею, але я не знаю, чи дуже висока стеля, і ми готові. Мета полягає в тому, щоб спробувати бути кращими у всіх змаганнях і бути готовими до нас, граючи в Євролігу». Тренер сказав. Президент Joventut Juanan Morales сказав, що найкраща конкуренція на континенті буде «дуже великим призом», який вони хочуть виграти, і що вони не бачать, як клуби «здаються» на всякий випадок, якщо вони досягнуть успіху в цьому сезоні. Він виграв Єврокубок і навіть фіналістів. Що стосується загону, який матиме Дюран у наступному сезоні, тренер нагадав, що хоча відсоток гравців, чий контракт дійсний, будуть «варіації». «Наші моделі (з гравцями академії) та структури сильні, але все відбувається постійно влітку», - сказав Дюран. Я це сказав.