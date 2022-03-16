Йохан Мохіка вірить в чудеса і жадає перемоги. Я вірю, що Колумбія буде кваліфікувати Катар.

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Elche - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - January 23, 2022 Real Madrid's Eden Hazard in action with Elche's Johan Mojica REUTERS/Nacho Doce

РейнальдоРуеда , ймовірно, проживе два найважливіші тижні своєї кар'єри менеджера. Саме в його руках в якійсь мірі колумбійська збірна кваліфікується на чемпіонат світу з Катару 2022 року. Суперники відповідають за збіги, оскільки Перу та Чилі повинні набрати якомога менше очок, щоб кавова команда відвідала найвищий футбольний турнір.

Незважаючи на складність подвигу, деякі гравці вважають, що це можливо, тим більше, що триколор команда не залежить від неї, щоб втретє поспіль вступити на чемпіонат світу. Це справа лівого Йохана Мохіки, який мав можливість відвідати Росію в 2018 році, і сьогодні він, здається, впевненою людиною для DT.

29-річний Каленьо стверджує, що зберігає «віру недоторканою» на заході чемпіонату світу, але він визнав, що він певною мірою знаходиться на межі прірви, оскільки мета важка, і, як і очікувалося, останнім часом він не додав 3 балів. Колумбія грає 7 матчів без забивання кваліфікаційних голів і граючи в 4 матчі, не вигравши стадіон Роберто Мелендес (Барранкілья).

«Класифікація дуже складна, але у мене є шанс і я буду боротися до кінця (... Добре, що вони спостерігають за нами, і ми сподіваємось, що ми зможемо показати всі ці переваги з національною збірною, оскільки в Колумбії настає важливий матч». Він запитав своїх шанувальників.

Мохіка заявила, що вона щаслива і прагне продовжувати виділяти у зв'язку зі своєю виступом в Ельче. «Я сподіваюся, що я можу продовжувати на цьому рівні і робити свій внесок кожного разу, коли мені дзвонять. Гра з Колумбією - це щось особливе і невимовне». Також він розповів про те, як хотів зустріти своїх співвітчизників в національній збірній в іспанському клубі Helibelton Palacios.

Триколорв даний час знаходиться на позиції плей-офф з 17 очками, на чотири очки менше, ніж Перу в сьомий раз у відбірковому раунді, який прямує до Катару сьогодні. І згідно з останніми двома матчами, майбутнє DT, Reinaldo Rueda буде значною мірою визначена.

Одним з головних очікувань, що стоять перед протистоянням між Болівією та Венесуелою, є те, чи буде тренер робити ставку на референдум, такий як Радамель Фалькао Гарсія, Хуан Гільєрмо Куадрадо та Джеймс Родрігес. На недавній зустрічі ви не зробили свій внесок у те, що хотіли, аборозпочати процес оновлення наступного чемпіонату світу з велоспорту. Спортивний аналітик Карлос Антоніо Велес підкреслив свій коментар до Palabras Mayors of Antena 2.

«З обуреною людиною, комфортом, ходунками, холодною грудьми, грудьми минулого; або чимось новим, хорошим, з проекціями, новою кров'ю, серйозними професіоналами, ви повинні виграти те саме в цих двох матчах; у вас немає виправдання, якщо ви той, кому потрібно виграти. Він уже тато, і він вже там. Виповинні перемогти Венесуелу і Болівію. Ви не заслуговуєте на диво, якщо не виграєте двох, усунених у цьому кваліфікаційному раунді, який є найбільш вирівняним на підлозі».

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