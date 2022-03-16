Телескоп Джеймса Вебба надсилає перше уніфіковане фото далекої зірки

Майамі, 16 березня Космічний телескоп Джеймса Вебба, який надасть неопубліковані дані про походження Всесвіту, успішно завершив фазу вирівнювання та калібрування своїх 18 дзеркал і вже надіслав своє перше уніфіковане зображення далекої зірки. На брифінгу про прогрес, досягнутий у підготовці до найбільшого телескопа, відправленого в космос, що очікується в червні чи липні, експерти були дуже задоволені цієї середи тим, що було досягнуто досі, і вважають, що найтонший аспект місії вже позаду. З кульмінацією 11-го «критичного» етапу тонкої калібрування в вирівнюванні телескопа команді вдалося повністю вирівняти основний тепловізор Вебба, камеру для ближнього інфрачервоного, з дзеркалами обсерваторії. Після успіху цього першого ключового етапу нова космічна обсерваторія здатна успішно збирати світло з далеких об'єктів і безперешкодно відправляти його на свої інструменти, зазначила NASA, яка співпрацює над цією місією з Європейським космічним агентством (ESA) та Канадським космічним агентством. Прикладом цього є зображення, надіслане з Webb, на якому зображена зірка з ім'ям 2MASS J17554042+6551277. У лютому минулого року телескоп вже отримав свої перші зображення нижчої якості, а в такому випадку HD 84406, після зльоту з Землі 25 грудня і майже через місяць досяг своєї остаточної позиції. NASA також опублікувало фото «селфі» з телескопа, на якому показано 18 сегментів первинного дзеркала, що підхоплює світло тієї ж зірки в унісон. Найбільша космічна наукова обсерваторія у світі ще кілька місяців від готовності бути готовою, як зазначив Томас Зурбухен, НАСА брифінгу, щоб мати можливість «побачити Всесвіт, як ми ніколи цього не бачили». Те, що відрізняє Джеймса Вебба від попередніх поколінь телескопів, полягає в тому, що він буде спостерігати за Всесвітом в інфрачервоному спектрі, тому він може спостерігати перші галактики, найближчі до часу Великого вибуху. Маршалл Перрін, асоційований вчений телескопа Webb, зазначив, що до цього часу можна було захопити зображення декількох кольорів, але, завдяки новій обсерваторії, вони могли бути «тисячами кольорів одночасно». Але проект також послужить «піонером» «нового способу побудови телескопів», який буде використовуватися для майбутніх поколінь обсерваторій, повідомляє Лі Файнберг, менеджер елемента оптичного телескопа Webb. Цей телескоп є першим у космосі, який використовує сегментовані первинні дзеркала, враховуючи, що через розмір 6,5 метрів він був занадто великим, щоб поміститися всередину ракети, і його довелося скласти для запуску, а потім розгорнути в просторі, щоб утворити єдину дзеркальну поверхню. НАСА запевнило, що всі аспекти вирівнювання оптичного телескопа, як очікується, будуть завершені до початку травня і згодом присвятить близько двох місяців підготовці наукових інструментів. Перші зображення з повною роздільною здатністю Вебба та наукові дані, на яких наголосив Перрін, будуть настільки ж зосереджені, як дозволяють закони фізики», - будуть опубліковані влітку бореалу. Джейн Рігбі, вчений з операційного проекту Вебба, підкреслила, що місія пояснить історію Всесвіту та «що там», включаючи атмосфери планет. Для цього вони вже вибрали перші зірки, з яких нова обсерваторія надсилатиме зображення, які спочатку будуть вивчені космічними агентствами, а потім відправлені решті дослідників.