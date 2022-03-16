Важкі російські бомбардування зафіксували на світанку на столиці і узбережжі України

Rescuers work next to a residential building damaged by shelling, as Russia's attack on Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine, in this handout picture released March 16, 2022. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Щонайменше дві людини отримали поранення рано вранці в середу після обстрілу російськими військами, які пошкодили два житлові будинки в Шевченківському районі столиці України, Києві.

О 0616 годин за місцевим часом у Шевченківському районі обрушився 12-поверховий житловий будинок, про це повідомляє Головне управління Київської ДСНС у Facebook.

У районі працюють вісім аварійних бригад і 35 рятувальників. Поки що вони врятували 37 осіб, які перебували в будівлях.

Служби порятунку перемістилися на місце події і виявили, що в результаті фрагментів снарядів, які потрапили в житловий будинок, сусідня дев'ятиповерхова будівля також була частково пошкоджена.

В результаті обстрілу в Києві обвалилася будівля, в результаті чого врятовано майже 40 чоловік і двоє постраждалих.

Служби екстреної допомоги евакуювали мешканців з будинків і загасили окремі пожежі , що сталися після бомбардування.

О 7.45 ранку (за місцевим часом) пожежа контролювалася на декількох балконах дванадцятиповерхового житлового будинку.

Тим часом кілька російських кораблів бомбили українське узбережжя рано вранці в селі Тузли Одеської області, що вважається перлиною Чорного моря.

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко, російські окупанти з кораблів здійснили ракетні та артилерійські обстріли по українському узбережжю.

«Вони обстріляли багато боєприпасів з великої відстані. Вони хотіли протестувати систему берегової оборони. Ніяких результатів вони не досягли», - повідомив Геращенко у Facebook.

Кілька російських кораблів бомбили українське узбережжя на світанку в селі Тузли Одеської області

Раніше українські ЗМІ повідомляли, що десантні кораблі ВМС РФ наближаються до узбережжя Одеси. Щонайменше 14 російських кораблів прямували до української території.

Президент України Володимир Зеленський запевнив раніше цієї середи, що гуманітарними коридорами в різних бойових зонах країни врятовано 28 893 мирних жителів .

«За минулу добу 28 893 українців було врятовано з бойових територій у провінціях Сумської, Харківської, Донецької, а 20 тисяч з них змогли покинути Маріуполь», - сказав президент у своєму щоденному виступі, зібраному українською пресою.

Що стосується гуманітарних коридорів, він сказав, що сподівається, що в цю середу більше громадян зможуть евакуювати з Ізюмської та Харківської областей. «Український гуманітарний конвой продовжує постійно перекриватися російськими солдатами на шляху до міста», - нарікав він.

Український президент попросив населення «терпіння». «Це складно, але важливо, тому що кожна війна закінчується угодою. Зустрічі тривають. Мені кажуть, що позиції в переговорах звучать більш реалістично. Однак є ще час, щоб вони підлаштовувалися під інтереси України», - підкреслив Зеленський.

(З інформацією від Europa Press)

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