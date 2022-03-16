Медичні працівники на Гаїті страйкують за викрадення людей

PORT-AU-PRINCE, Гаїті (AP) - Тисячі лікарів, медсестер та інших медичних працівників на Гаїті страйкували на знак протесту проти збільшення викрадень, пов'язаних з бандою. Люди спалили шини і порізали дороги у вівторок, щоб підтримати зупинки.

Триденний страйк, який розпочався в понеділок, закрив державні та приватні медичні центри в столиці Порт-о-Пренсі та інших місцях. Тільки крила невідкладної допомоги допускали пацієнти.

«Ми живемо в катастрофічній ситуації, коли ніхто не захищений», - сказав доктор Луї Джеральд Жиль, який у вівторок закрив свою приватну практику в районі Дельмас, щоб протестувати проти недавнього викрадення двох лікарів. «Жоден професіонал не захищений. Сьогодні я міг би бути лікарем, завтра вони могли увійти в кабінет юриста чи архітектора».

Викрадення людей на Гаїті за останній рік збільшилися на 180%, причому 655 випадків повідомили поліції, згідно з повідомленням, опублікованим в середині лютого Радою Безпеки ООН. Влада вважає, що число набагато вище, оскільки багато викрадень не повідомляються.

«Жодна соціальна група не була позбавлена: серед жертв були денні робітники, купці, релігійні діячі, вчителі, лікарі, журналісти, правозахисники та іноземні громадяни», - йдеться у повідомленні.

Нещодавні викрадення двох лікарів налякали співробітників загальної лікарні Порт-о-Пренса, де члени профспілки зустрілися у вівторок і заявили, що ситуація стає все більш нефункціональною з моменту вбивства президента Йовенеля Мойса 7 липня.

Вони звинуватили уряд прем'єр-міністра Аріеля Генрі в тому, що вони не відпускають кошти, необхідні Міністерству охорони здоров'я на основні послуги, додавши, що вони стурбовані відсутністю безпеки.

«Сюди можна увійти, взяти кого завгодно і піти без турбот», - сказав Герлін Жан-Луї, 44-річний лікарняний сторож, який приєднався до страйку. «Ось чому ми підтримуємо рух».

Не відразу вдалося зв'язатися з чиновниками Міністерства охорони здоров'я Гаїті за коментарем.

Деякі пацієнти, такі як Маріо Флеррімон, 39-річний учитель початкової школи, не знали про страйк.

У вівторок він поїхав до медичного закладу, який був порожнім, крім єдиного охоронця. Хоча засмучений тим, що він не зміг звернутися до лікаря для консультації, пов'язаної з його діабетом, він висловив підтримку страйку.

«Має бути загальне повстання для боротьби з невпевненістю», - сказав він.

У недавній заяві Гаїтянська медична асоціація вимагала, щоб уряд закликав беззастережно звільнити лікарів і вжити заходів, щоб «зупинити хвилю невпевненості, яка позбавляє нас нашої фундаментальної свободи жити своїм життям вільно».

Одного з полонених лікарів відпустили у вівторок, хоча спочатку умови його звільнення були невідомі.

Прем'єр-міністр пообіцяв переслідувати пік викрадень та насильства банди, тоді як США та інші країни запропонували ресурси та навчання, щоб допомогти поліцейським силам, не вистачає персоналу та фінансування.

Страйк медичних працівників планували закінчити в середу. Відбувся черговий страйк Асоціації власників та водіїв на Гаїті, запланований на четвер, щоб протестувати проти крадіжки транспортних засобів у місті Мартіссант, які сильно постраждали від зіткнень банд, які викрали або вбили кількох мирних жителів, багато з них у громадських автобусах.