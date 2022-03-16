Гватемала: ціна закриття долара сьогодні, 16 березня від USD до GTQ

Минулогодня долар США торгувався на закритті на рівні 7,70 кетсалів , що представляло зростання на 2,42% порівняно з показником попереднього дня, коли він торгувався на рівні 7,51 кетсалів.

Беручидо уваги минулого тижня, долар США відзначив зростання на 2,28%, так що в річному вираженні він все ще накопичує зростання на 1,74%. Порівняно з попередніми днями напрямок попереднього результату змінився, коли було зафіксовано зменшення на 2,44%, що свідчить про те, що він не в змозі встановити тенденцію останніх дат. За останній тиждень волатильність показала помітно вищу віддачу, ніж волатильність, відображена в минулорічних даних, що показує, що вона демонструє більш нестабільну поведінку.

Заостанній рік долар США був виплачений на максимумі 7,72 кетсалів, тоді як найнижчий рівень - 7,48 кетсалів. ДоларСША ставиться ближче до свого максимуму, ніж його низький.

Гватемальський

кетсаль

Кетсаль є законним платіжним засобом, який використовується в Гватемалі і був заснований після видачі грошового закону, прийнятого в 1924 році, коли тодішній президент Хосе Марія Орельяна наказав замінити гватемальський песо.

Гватемальськавалюта в даний час ділиться на сто центів і спочатку коштувала 10 центів вище долара США, поки в 1980 році вона не впала до номіналу, відновившись через кілька місяців.

Вданий час кетсаль еквівалентний 7,50 одиниць на долар США і 9,25 одиниць за євро, що робить його однією з 30 грошових одиниць в Іберо-Америці та світі одним з найбільш стабільних.

Органом, відповідальним за регулювання створення валюти, є Банк Гватемали, і сьогодні відомі монети розміром 5, 10, 25 та 50 центів кетсалу та 1 кетсаль, тоді як 1, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 кетсалів циркулюють в банкнотах.

Усвоїх спробах зменшити виробничі витрати монет адміністрація прагнула ввести монети з різними матеріалами, такими як вибір сталі замість нікелю або латуні сталі.

Згідноз офіційними даними, уряд Гватемали запевнив, що валовий внутрішній продукт (ВВП) в кінці 2021 року зріс на 7,5%, зростання не спостерігалося протягом 40 років.

Зіншого боку, Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує, що до 2022 року економіка Гватемали продовжить позитивні показники , частково обумовлені зовнішньою торгівлею, грошовими переказами з США та значним падінням інфляції.

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