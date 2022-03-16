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Середа 16 Березень 2022
Україна

Гватемала: ціна закриття долара сьогодні, 16 березня від USD до GTQ

Така поведінка американської валюти протягом останніх хвилин дня

16 Березень 2022

Минулогодня долар США торгувався на закритті на рівні 7,70 кетсалів , що представляло зростання на 2,42% порівняно з показником попереднього дня, коли він торгувався на рівні 7,51 кетсалів.

Беручидо уваги минулого тижня, долар США відзначив зростання на 2,28%, так що в річному вираженні він все ще накопичує зростання на 1,74%. Порівняно з попередніми днями напрямок попереднього результату змінився, коли було зафіксовано зменшення на 2,44%, що свідчить про те, що він не в змозі встановити тенденцію останніх дат. За останній тиждень волатильність показала помітно вищу віддачу, ніж волатильність, відображена в минулорічних даних, що показує, що вона демонструє більш нестабільну поведінку.

Заостанній рік долар США був виплачений на максимумі 7,72 кетсалів, тоді як найнижчий рівень - 7,48 кетсалів. ДоларСША ставиться ближче до свого максимуму, ніж його низький.

Гватемальський

кетсаль

Кетсаль є законним платіжним засобом, який використовується в Гватемалі і був заснований після видачі грошового закону, прийнятого в 1924 році, коли тодішній президент Хосе Марія Орельяна наказав замінити гватемальський песо.

Гватемальськавалюта в даний час ділиться на сто центів і спочатку коштувала 10 центів вище долара США, поки в 1980 році вона не впала до номіналу, відновившись через кілька місяців.

Вданий час кетсаль еквівалентний 7,50 одиниць на долар США і 9,25 одиниць за євро, що робить його однією з 30 грошових одиниць в Іберо-Америці та світі одним з найбільш стабільних.

Органом, відповідальним за регулювання створення валюти, є Банк Гватемали, і сьогодні відомі монети розміром 5, 10, 25 та 50 центів кетсалу та 1 кетсаль, тоді як 1, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 кетсалів циркулюють в банкнотах.

Усвоїх спробах зменшити виробничі витрати монет адміністрація прагнула ввести монети з різними матеріалами, такими як вибір сталі замість нікелю або латуні сталі.

Згідноз офіційними даними, уряд Гватемали запевнив, що валовий внутрішній продукт (ВВП) в кінці 2021 року зріс на 7,5%, зростання не спостерігалося протягом 40 років.

Зіншого боку, Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує, що до 2022 року економіка Гватемали продовжить позитивні показники , частково обумовлені зовнішньою торгівлею, грошовими переказами з США та значним падінням інфляції.

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