Мадрид, 16 березня Чемпіонат світу з жіночого спуску вийшов цієї середи в третє в руках Софії Гоггії, Італія, яка здобула перемогу попереду іншого конкурента, Швейцарії Корінн Сутер, у фіналі Куршевеля (Франція). США Мікаела Шиффрін зробила величезний крок до загальної перемоги чемпіонату світу Головний суперник Шиффрін, словацька Петра Вльхова, зайняла 16-е місце. Гоггія засудив його до пониження і додав титули тим, хто вже досяг цього в 2018 і 2021 роках. Всього місяць тому вона була оголошена олімпійським переможцем у пекінській категорії спеціальності і чотири роки тому завоювала золоту медаль на PyeongChang 2018. Італія і Сутер, які завоювали золоту медаль в Пекіні в 2022 році, здобули остаточну перемогу генерала пониження в одній гонці, і все досягло Куршевеля випередивши 75 очок на користь Бергамо. Сутер повинен був би перемогти, щоб забрати маленький кришталевий глобус Гоггії, який зайняв 0,68 на 12-му місці в Шиффріні. У 19-му році Саттер був 0,98. На французькій трасі довжиною 2,307 метрів сьогодні важко покритий американець наближався до абсолютної перемоги в кубку. Він закінчив свій спуск о 1:27.00, а потім Крістен Шуер Австрійської та Джоана Хален зі Швейцарії, обидва вниз до 0,10. Гозя набрала 504 очки в рейтингу по низці, а потім Sutter's 407 і 339 балів за Естер Ледека в Чехії. У загальному рейтингу Шиффрін набрав 1345 очок, що набрало 1189 очок над Словаччиною Петра Вльхова. Американець прагне до четвертої фінальної перемоги без медалі в шести подіях у віці 26 років після забуття Олімпіади в Пекіні. чоловіки/джег