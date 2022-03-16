Загальні прогнози AFP на 21:00 GMT

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УКРАЇНСЬКИЙ РОСІЙСЬКИЙ КОНФЛІКТ: Байден назвав Путіна «військовим злочинцем» за бомбардування мирних жителів в Україні

MEXICO PRESS: Журналіст вбитий у Мексиці, восьмий у 2022 році

— УКРАЇНА РОСІЯ КОНФЛІКТ

КИЇВ:

Байден назвав Путіна «військовим злочинцем» за бомбардування мирних жителів в Україні

Президент США Джо Байден назвав свого російського колеги Володимира Путіна «військовим злочинцем» у середу і оголосив про масову військову допомогу Україні, де мирні жителі бомбили перед магазином і ринком на півночі і тікали з Маріуполя на півдні

Денні КЕМП з Еммануелем DUPARCQ

(Україна конфліктує з Росією санкції США, Центральна нота, Оновлення, 950 слів - Вже передано)

ФОТО, ІНФОГРАФІКА, ВІДЕО

ВАРСОВІЯ:

Білоруські волонтери готуються до боротьби з українськими силами

Вперше в житті підліток Гліб Гунько вступить в бій в Україну. Сценарій новий, але причин немає. Як білоруський, він розглядає цей конфлікт як продовження боротьби за демократію в своїй країні.

Автор Анна Марія Якубек

(Польща Білорусь Україна конфліктує Росія, Особливість, 750 слів - Вже транслюється)

ФОТОГРАФІЇ

ВАШИНГТОН:

Javelin, символ протитанкової зброї українського опору

Зображення українських солдатів, які перевозять ракетні установки Javelin на своїх плечах, обійшли світ. Це протитанкова зброя, здатна проколювати найвишуканішу бронетехніку, особливо корисну в партизанському контексті, стало символом українського опору.

By Сільві Лантеаум

(Україна США протистоїть російському оборонному озброєнню, Фокус, 650 слів - Вже в ефірі)

ФОТО, ВІДЕО, ІНФОГРАФІКА

БРЮССЕЛЬ: НАТО виключає розгортання миру в Україні, але зміцнить східний фланг

Країни Організації Північноатлантичного договору (НАТО) закрили двері в середу до можливості направлення мирної місії в Україну, як проце просив віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський, хоча і зміцнить її східний фланг. (Росія Польща Україна НАТО захист дипломатії, Примітка, 550 слів - Вже передано)

ВІДЕО, ФОТО

ВІДЕНЬ:

Австрія та Швеція - дві моделі, які Росія пропонує Україні

Австрія і Швеція — дві країни, які не входять до НАТО, нейтральний статус яких Росія наводила як приклад застосування в Україні, хоча, починаючи з російського вторгнення, обидві ставлять під сумнів доцільність моделі.

Блез GAUQUELIN, з Марком ПРЕЛУ в Стокгольмі

(Австрія Росія Швеція Україна дипломатія, Коробка, 500 слів - Вже передано)

ПАРИЖ:

Меми розростаються в Україні, щоб уникнути туги війни

Гігантський Адольф Гітлер нахиляється і погладжує слухняного Володимира Путіна: це один з анімаційних зображень, який офіційний український урядовий рахунок у Twitter опублікував 24 лютого, коли почалося вторгнення.

Джозеф Бойл

(Україна конфлікт Росії культура прес-інтернет-меми, Фокус, 500 слів - Вже в ефірі)

ПАРИЖ:

Насильницькі ісламістські рухи радіють українській «війні хрестоносців»

Основні насильницькі ісламістські рухи, за винятком Талібану, вітають російський наступ в Україні та жертви, які він спричиняє, закликаючи своїх послідовників відійти від «війни між хрестоносцями».

Автор Йоріс ФІОРІТІ

(Україна Росія конфліктує релігія джихадистів, Фокус, 600 слів - Вже в ефірі)

ПАРИЖ:

Пінк Флойд, Мадонна, The Cure: поп/рок сфера підтримує Україну

Мадонна засуджує вторгнення, Іггі Поп скасовує тур по Росії, Стінг просить пожертвувань, The Cure просуває благодійні футболки: ініціативи на користь України розмножуються в рок-і поп-сфері.

Філіп ҐРЕЛАРД

(Конфлікт США Україна музика народ Росія ГБ, Фокус, 450 слів - Вже транслюється)

ПАРИЖ:

Джозеф Стігліц просить європейців припинити купувати російську нафту і газ

Швидкість і інтенсивність економічних і фінансових санкцій, прийнятих проти Росії, зроблять їх ефективними, але Європа повинна припинити купувати російську нафту і газ. Про це заявив лауреат Нобелівської премії з економіки Джозеф Стігліц в інтерв'ю AFP.

Автор Марі ХЄЙКЛІН

(Економіка ЄС інфляція газ енергетична санкція Росія Україна, інтерв'ю, 600 слів - Вже в ефірі)

ПАРИЖ:

У Чорнобилі сотні співробітників, «заручників» війни, бояться найгіршого

«Врятуйте наших близьких!» «Україні не потрібен другий Чорнобиль». Близько 50 осіб продемонстрували в неділю в Славутичі, маленькому містечку біля відомої атомної електростанції, де з початку російського наступу проводилися їхні родичі.

Автор Йоріс ФІОРІТІ

(Україна Росія ядерний конфлікт енергетика, Фокус, 600 слів - Вже в ефірі)

ПАРИЖ:

МЕА побоюється сильного «впливу» війни в Україні на світове постачання нафти

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило в середу, що побоюється сильного «впливу» на світове постачання нафти через санкції, введені проти Росії шляхом вторгнення в Україну, і підрахували, що російську нафту не можна замінити відразу.

Автор Жюльєн Мівіелл

(Україна Росія нафтовий енергетичний конфлікт, Фокус, 500 слів - Вже в ефірі)

Африка починає відчувати економічний вплив війни в Україні

Від Нігерії до Малаві африканські країни вже зазнають економічних наслідків російського вторгнення в Україну, що призводить до зростання цін на основні потреби та нафту, викликаючи побоювання погіршення бідності на всьому континенті.

Патрік Маркей та Джоел Олатунде Агой, з офісами AFP

(Африка Україна, Росія конфліктна економіка, Фокус, 550 слів - Вже в ефірі)

ФОТО, ВІДЕО

ПАРИЖ:

Три тижні російського вторгнення на Україну

Автор Карінне Делорме

(Україна конфліктує Росія політична дипломатія, Хронологія, 800 слів - Вже передано)

— МЕКСИКАНСЬКА ПРЕС-РЕЛІЗИ

МЕКСИКА:

Журналіста вбили на заході Мексики, восьмий у 2022 році

Журналіст Армандо Лінарес, директор новинного порталу Monitor Michoacán, був убитий у вівторок на заході Мексики, що зробило його восьмим журналістом, який загинув у країні протягом 2022 року.

(Мексика пресувала кримінальні права, Центральна примітка, 700 слів - Вже передано)

АГУАСКАЛЬЄНТЕС, Мексика:

Між кулями, засмучує повсякденне життя мексиканських журналістів

Це понеділок, і Марія готова доповісти в Агуаскальєнтес, в Мексиці, але, погрожуючи смертю, вона повинна провести ритуал перед виходом з дому: попросити владу стежити за її кроками і передати маршрут її супроводжуючим.

Дженніфер Гонсалес КОВАРРУБІАС

(Мексика Права преси Злочинність Політика Дипломатія Корупційні ЗМІ США, Спеціальний звіт, 950 слів - Вже в ефірі)

ФОТО, ВІДЕО

ІНШІ НОВИНИ ПО РЕГІОНАХ

— АМЕРИКА

ВАШИНГТОН:

США очікують, що будуть «близькі» з Іраном, щоб відродити ядерний пакт

США оцінили в середу «близькими» до угоди з Іраном про відродження пакту 2015 року між іранським урядом та основними державами щодо обмеження ядерної програми Тегерана.

(США ядерна дипломатія Ірану, Центральна нота, 680 слів - вже передано)

РЕТАМАС, Перу:

Вони знаходять тіло чоловіка і дитини під завалами після лавини в перуанських Андах

Рятувальники виявили в середу тіла чоловіка і одномісячної дитини, двоє з восьми зникли в лавині, яка зривала кілька будинків в Андському містечку на півночі Перу, повідомляє влада.

(Клімат і здоров'я Перу, Центральна нота, 620 слів - Вже передано)

ФОТО, ВІДЕО, ІНФОГРАФІКА

ТЕГУСІГАЛЬПА:

Суддя оцінює запит США про екстрадицію колишнього президента Ернандеса за торгівлю наркотиками

Суддя в Тегусігальпі оцінює в середу, чи надає він екстрадицію США колишнього президента Гондурасу Хуана Орландо Ернандеса (2014-2022 рр.), звинуваченого в участі в експорті близько 500 тонн кокаїну до Сполучених Штатів.

(Гондурас Політика щодо торгівлі наркотиками США, Примітка, 600 слів - вже передано)

ФОТОГРАФІЇ

МІСТО ГВАТЕМАЛА:

Затримання антикорупційних адвокатів в Гватемалі: помста?

Чи помститься влада Гватемали прокурорам, які розслідували корупційні справи в країні? Ті, хто керував антимафіозними командами, які потрясли високі ешелони влади в країні, підозрюють, що вони це зробили.

Генрі Моралес АРАНА

(США Гватемала Правосуддя Корупція ООН, Фокус, 800 слів - Вже передано)

САН-САЛЬВАДОР:

Солдати за кермом громадського транспорту в Сальвадорі

На зупинці громадського транспорту, наповненій користувачами в Сан-Сальвадорі, припаркований мікроавтобус на маршруті 42, з солдатом як водій. Лінія була натиснена урядом Найіба Букеле за незаконне підвищення ціни квитка.

(Політика Збройних Сил Транспорту, Звіт, 600 слів - Вже в ефірі)

ВІДЕО ФОТО

— ЄВРОПА

ЛОНДОН:

Іран звільнив двох британських іранців, затриманих роками

Британсько-іранці, засуджені до в'язниці в Ірані за звинуваченням у виправленні та шпигунстві, яких вони заперечують, були звільнені в середу після багаторічних випробувань, що збігаються з виплатою Лондону Тегерану старого боргу в розмірі 400 мільйонів фунтів стерлінгів.

Автор Анна КУЕНКА

(Дипломатія в'язнів Ірану, Центральна нота, Оновлення, 700 слів - Вже передано)

ВІДЕО, АРХІВ ФОТОГРАФІЙ, ВІДЕОАРХІВ,

ЛОНДОН:

Назанін Загарі-Раткліфф, смак свободи після пекла іранської в'язниці

Затримана на шість років в Ірані, де вона пережила пекло ув'язнення, британсько-іранський Назанін Загарі-Раткліфф готується возз'єднатися зі своїм чоловіком і маленькою дочкою в Лондоні після невтомної боротьби за її звільнення.

Автор Мартін ПАУВЕЛС

(GB в'язниці в'язнів Ірану дипломатії Права, ескіз, 600 слів - Вже в ефірі)

ФОТО АРХІВ

АЯЧЧО, Франція:

Франція пропонує Корсиці «автономію» після заворушень на острові

У середу Франція висловила готовність домовлятися про «автономію» для Корсики, пропозицію обережно надійшла місцевими політиками після двох тижнів напруги на острові і яка породила суперечки через 25 днів після президентських виборів.

Морін КОФЛАРД, з Тоні CERDÀ в Парижі

(Демонстрації в'язнів політичної агресії Франції Корсики, Центральна нота, 600 слів - Вже передано)

ФОТОГРАФІЇ

— АЗІЯ

СЕУЛ:

Запуск нового північнокорейського снаряда зазнає невдачі

Північна Корея випустила невідомий снаряд в середу, який, як повідомляється, провалився відразу після його запуску, заявили південнокорейські військові, в той час як аналітики попереджають, що це могла бути міжконтинентальною ракетою.

(Корея Збройних сил Кореї, Центральна нота, 550 слів - вже передано)

Китай випускає лікарняні ліжка перед хвилею випадків омікрон

Китай випустив лікарняні ліжка в середу, щоб запобігти їх затоплення хвилею випадків омікрон, що вже спричинило ув'язнення десятків мільйонів людей.

Автор Поорніма ВЕЕРАСЕКАРА

(Епідемія пандемії охорони здоров'я вірусу Китаю Гонконгу, Центральна примітка, 450 слів - вже передано)

ФОТОГРАФІЇ

— БЛИЗЬКИЙ СХІД

АБУ ДАБІ:

Джонсон у Перській затоці на тлі побоювань енергетичної кризи через війну в Україні

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зустрівся в середу з лідерами Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів, сподіваючись переконати їх збільшити видобуток сирої нафти, щоб зупинити подорожчання, викликане російським вторгненням в Україну.

By Ранія САНЯР

(Саудівська GB економіка дипломатії конфлікт Україна ОАЕ Росія, Центральна нота, Оновлення, 600 слів - Вже передано)

ФОТО, ВІДЕО

GAZA, Палестинські Території:

Стурбованість палестинської групи ХАМАС через зближення між Туреччиною та Ізраїлем

Недавній візит президента Ізраїлю Ісаака Герцога до Туреччини викликає занепокоєння, але і деяку надію, в палестинському ісламістському русі ХАМАС, який має Анкару як політичну тилову базу, вважають аналітики, з якими консультувався AFP.

Пор Адель ЗААНОУН

(Ізраїль палестинців конфліктує дипломатія Туреччина, Газа, Фокус, 600 слів - Вже передано)

— ЕКОНОМІКА

ВАШИНГТОН:

ФРС вперше підвищує процентну ставку з 2018 року та збільшує прогноз інфляції

Федеральна резервна система США (ФРС, центральний банк) підвищила свої орієнтири процентні ставки в середу на чверть процентного пункту до 0,25-0,50%, в першому збільшенні з 2018 року, щоб вирішити 40-річну високу інфляцію.

(Економіка США кредитує інфляційні ставки макроекономіки, Центральна примітка, 600 слів - Вже підтверджені)

НЬЮ-ЙОРК:

Нафта продовжувала знижуватися і наближається до рівня до російського вторгнення в Україну

Ціни на нафту продовжували падати в середу і наближаються до російських рівнів вторгнення в Україну, обтяжені побоюваннями падіння попиту на чорне золото і оптимізму з приводу поточних угод між Москвою і Києвом.

(нафта США енергія Росії Китай Іран Україна сира, Примітка, 550 слів - Вже передано)

Центральний банк Бразилії визначає підвищення процентної ставки на тлі сильного інфляційного тиску

Центральний банк Бразилії (BCB) визначає в цю середу, чи збільшує він свою базову процентну ставку на процентний пункт, як це було в лютому, і, як очікував ринок, до 11,75%, у пошуках контролю інфляції, загостреної війною в Україні.

(Конфлікт споживання інфляції в Бразилії, Центральна примітка - 21H30 GMT)

Блокування Шензена, «Силіконової долини Китаю», загрожує економіці

ув'язнення міста Шеньчжень, «Силіконової долини Китаю», де виробляються відеоігри та смартфони для всього світу, загрожує доброму здоров'ю економіки азіатського гіганта і турбує ринки.

Por Бейі і SEOW

(Пандемія епідемії епідемії епідемії вірусу китайської економіки, коробка, 550 слів - Вже передано)

ФОТО АРХІВ

ДЖИН:

СОТ відзначає перше зобов'язання щодо патентів на covid вакцини

Чотири основні виробники вакцин ковідів досягли компромісу щодо скасування прав інтелектуальної власності, який відзначив у середу глава Світової організації торгівлі (СОТ), який закликав до консенсусу з питання всіх країн-членів.

By Agnès PEDRERO (патенти на пандемію СОТ торгівля вакцинами проти вірусу здоров'я, Центральна нота, 580 слів - Вже передано)

МАДРИД:

Inditex (Zara) втричі збільшила прибуток у 2021 році, незважаючи на збереження пандемії

Іспанський модний гігант Inditex, власник бренду Zara, зафіксував високе збільшення прибутку в 2021 році, незважаючи на вплив омікронного варіанту коронавірусу на результати третього кварталу.

Автор Валентин БОНТЕМПС

(Іспанія текстильні утиліти, Фокус, 500 слів - Вже передано)

— СУСПІЛЬСТВО

КІТО:

Він порушив тишу! : Еквадорські біологи захоплюють пісню жаби вважається німим протягом століття

Дуже різкий звук в лісі привернув увагу еквадорського біолога Хорхе Бріто. Він вважав, що це крик-крир цвіркуна, але він знайшов своєрідну жабу з видатним носом, яка з моменту свого відкриття століття тому наука вважалася німою.

Паола ЛОПЕС

(Еквадор тварин навколишнього середовища біологія, Доповідь, 700 слів - Вже передано)

ФОТО І ВІДЕО

CHICHIRIVICHE УЗБЕРЕЖЖЯ, Венесуела:

Доміно, майстер ігор у Венесуелі та гра майстрів

«Башмак! Виберіться! Виберіться! Виберіться!» , Доміно гравців в Чичирівіче де ла Коста, невелике рибальське село приблизно в 50 км від Каракаса, кричати сміючись над напоями.

Патрік ФОРТ

(Венесуела ігри доміно суспільства, Репортаж, 650 слів - Вже в ефірі)

ВІДЕО ФОТО

ПАРИЖ:

Фатальна привабливість між Беном Аффлеком та Аною Де Армас

Якщо є режисер, який знає, як зробити еротичний трилер в Голлівуді, це Адріан Лайн.

Автор Ерік Рандольф

(фільм одруження людей США, інтерв'ю, 500 слів - Вже в ефірі)

ВІДЕНЬ:

Ай Вейвей експонує у Відні і нарік на «хиткі основи» демократії

Російське вторгнення в Україну висвітлює «хиткі основи» демократії, на думку дисидента китайського художника Ай Вейвея, чия творчість є предметом амбітної ретроспективи у Відні.

(Австрія Китай культура інакомислення Росії конфлікт України, Фотоісторія, 350 слів - Вже в ефірі)

ЗМ-Бл/РСР/ДГА