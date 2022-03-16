Четверо людей загинули в результаті обвалу на півночі Перу

Ліма, 16 мар Смертельні випадки після зсуву, що стався у вівторок у провінції Патаз, регіон Ла-Лібертад, північний Перу, становлять чотири, три чоловіки та одна дитина, що підтверджено в середу пожежною бригадою, яка працює в цьому районі оголосила надзвичайна ситуація. Першою підтвердженою жертвою став 68-річний чоловік, тоді тіло 38-річного чоловіка і дитини, які були охоплені в завали ринку, повідомлялося, що було знайдено, і нарешті ще один 60-річний чоловік потрапив в пастку в його кімнаті. Крім того, офіс президентства Республіки повідомив, що одним із постраждалих від великого зсуву був 18-річний хлопчик, якого в середу перевели до Трухільо для спеціалізованої допомоги у супроводі президента Педро Кастільо, який поїхав до Ретамас, місто, де сталася аварія, показати свою підтримку спільноті. У вівторок пагорб обвалився, внаслідок чого поховання десятків будинків у шахтарському містечку Ретамас, в провінції Патас, розташованої приблизно в 900 кілометрах на північ від Ліми. Міністр оборони Хосе Гавідія повідомив раніше цієї середи, що кількість зниклих без вісті становила вісім, але з відкриттям померлого ця цифра скорочується вдвічі. Gavidia також виправив кількість будинків, постраждалих від зсуву, після початкових звітів, що повідомляють між 60 і 80, але нарешті було сім будинків, похованих брудом і брудом. За даними міністерства, близько 70 людей були евакуйовані зі своїх будинків через ризик продовження зсуву, і рятувальні роботи продовжуватимуться пожежною групою, поліцією та шахтарями в цьому районі. ВІДВІДУВАННЯ ПЕДРО КАСТІЛЬО Президент Перу Педро Кастільо поїхав до постраждалого району в середу, де зміг пролетіти над районом і дізнатися про роботу бригад надзвичайних ситуацій, а також провести зустріч з місцевим населенням. Президент передбачив, що Ретамас буде оголошений надзвичайною зоною і таким чином надасть йому «всю підтримку», що було підтверджено Радою міністрів через кілька годин. «Як не бути в тому місці, де людям потрібна їхня влада, - це наша відповідальність як уряд. Є сім'ї, які чекають, коли хтось прийде на допомогу, і ці сім'ї не тільки втратили життя, вони втратили все», - сказав Кастільо в Ретамасі. Глава держави також звернувся до міністра ЖКГ, районного мера та обласного губернатора з проханням працювати над сталим розвитком міста, оскільки «у нас не може бути такого містечка», посилаючись на погану ситуацію на дорозі та відсутність медичного центру. Крім того, члени гірничодобувної спільноти Retamas попросили президента більше ресурсів у галузі охорони здоров'я та освіти та кращих засобів, оскільки кілька районів району не мають питної води, а найближчі санітарні служби знаходяться в милі. НАЧАЛЬНИК ПБЦ/мМР/JRH