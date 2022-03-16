Fitch знизило загальний рейтинг 31 російського банку.

15 березня Нью-Йорк Fitch знизив Міжнародний рейтинг ризиків емітента валюти (IDR) 31 російського банку з «В» до «КК» та короткостроковий рейтинг з «В» до «С». Згідно із заявою, Fitch розглянув Указ Президента Росії від 5 березня, який накладає «непереборні перешкоди» на здатність банків здійснювати планові виплати боргу в первісній валюті певним міжнародним кредиторам. «Хоча фактична реалізація цього статуту є незрозумілою, ми вважаємо, що високий ризик найкраще відображається у визначенні Fitch рейтингів «CC» і, отже, можливість певної форми невідповідності висока», - йдеться у записці. Крім того, агентство виділяє ризики подальшого втручання в валютні операції та депозити в банківському секторі. 8 березня агентство вже вважало «неминучим» знизити рейтинг іноземної валюти за довгостроковими державними облігаціями Росії з «В» до «С» і не виконувати свої зобов'язання. Крім того, Fitch знизив VR-рейтинг всіх російських банків з «b» до «CCC», щоб «відобразити різке погіршення операційного середовища для проведення банківських операцій». «Санкції, введені США та Європейським Союзом, значно збільшили економічні та фінансові ризики ринку, а це означає, що існують дуже високі кредитні ризики, важливі для якості банківських активів, платоспроможності, кредитування та профілів ліквідності», - підсумував Fitch. 6 березня рейтингове агентство Moody's знизило пам'ятку суверенної платоспроможності російського уряду з «B3" до «Ca», яка вже була частиною «сміттєвих облігацій» через очікування, що контроль над капіталом Центрального банку Росії обмежить транскордонні платежі, в тому числі боргові послуги, в Росії Федерація. ЮПУ/CFA