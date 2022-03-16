Європейський раптор пристрастився до свинцю в гранулах (дослідження)

Згідно з дослідженням, опублікованим у середу, популяція хижих птахів в Європі приблизно на 55 000 менше, ніж викликана зараженням кормів свинцем, що міститься в боєприпасах мисливців.

Дослідження, проведене дослідниками з Кембриджського університету, було опубліковане як перше дослідження для обчислення наслідків цієї залежності по всій Європі.

Вчені проаналізували дані, зібрані про концентрацію свинцю в печінці 3000 хижаків 22 видів, які загинули або загинули в 13 європейських країнах (Великобританія, Іспанія, Португалія, Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Угорщина, Польща, Швеція, Данія, Швейцарія та Греція), зібраних з 1970-х років.

Дослідники підрахували, що для 10 цих видів зараження видобутку свинцем від боєприпасів було зменшенням 55 000 дорослих птахів на європейському небі порівняно з кількістю, яка могла статися, якби цього не сталося.

Модель вказує на те, що популяція на 6% менше, ніж без наслідків цього отруєння, що спричиняє «повільні та хворобливі» смерті постраждалих птахів.

Так, популяція орлів білохвостих на 14% менше тих, які більше століття не піддавалися свинцю, в той час як популяція беркутів і грифонових орлів на 13% і 12% менше відповідно. Зменшення звичайних птахів, таких як золоті змії або лагуна лунь, становить 3%.

Популяція луньки звичайного на 1,5% нижче, але так як цей вид широко поширений, цей невеликий відсоток відповідає 22 000 птахів.

Дослідники спостерігали кореляцію між щільністю мисливців у регіоні та кількістю отруєних хижаків.

І «Той факт, що отруєння свинцем викрадачів не виявили в Данії після заборони на свинцеві боєприпаси в 1996 році, свідчить про те, що свинець в корені проблеми походить від боєприпасів мисливця». Професор Рис Грін, провідний автор дослідження, розповів AFP.

«Запобіжний біль і смерть багатьох хижаків від отруєння свинцем повинні бути достатніми, щоб вимагати використання нетоксичних альтернатив», - сказав Деббі Пейн, співавтор дослідження.

Згідно з повідомленнями, полювання поширює близько 14 000 тонн свинцю на рік в Євросоюзі.

Аналогічне дослідження впливу свинцевих пострілів на лисих орлів і беркутів в США, опубліковане в лютому в журналі Science, виявило подібні рівні наркоманії.

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