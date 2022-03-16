Євро: ціна закриття сьогодні, 16 березня в Мексиці

Євро торгувався на закриття о 22.76 мексиканських песо , зменшившись на 0.34% порівняно з 22,84 мексиканськими песо попереднього дня.

З огляду на останні сім днів, євро зафіксував зниження на 1,67% і в минулому році він все ще зберігає зниження на 6,16% . Якщо порівнювати дані з попередніми днями, він перевернув таблиці порівняно з попереднім днем, в яких він відзначив зростання на 0,02%, не маючи можливості встановити стабільну тенденцію останніми днями. Що стосується волатильності останніх дат, то вона становила 5,01%, що явно нижче річного показника волатильності (8,09%), що показує, що його ціна демонструє менші зміни, ніж очікувалося останнім часом.

На щорічній фотографії євро було виплачено максимум 23, 66 песо, тоді як найнижчий рівень становив 22,76 мексиканських песо.

Мексиканськепесо є законним платіжним засобом Мексики і є першою валютою у світі, яка використовувала знак $, який пізніше був взятий США за долар.

Мексиканське песо є п'ятнадцятою найбільш торгуваною валютою у світі, першою найбільш торгуваною в Латинській Америці і третьою найбільш широко торгуваною валютою в Латинській Америці, а третя на рівні континенту лише за американськими та канадськими доларами.

В даний час абревіатуру MXN використовується для розмови про мексиканське песо, але перед 1993 рік був використаний акронім MXP.

Монети, які зазвичай використовуються в Мексиці, мають напівкруглу форму і мають національний герб на спині. Одне мексиканське песо дорівнює 100 центів. Є монети 1, 5, 10 та 20 песо; тоді як у банкнотах є 20, 50, 100, 200, 500 та 1000 песо.

В даний час мексиканське песо постраждав від своєї стійкості після приходу пандемії SARS-CoV-2 у світі, а також інших подій, які позначили його як виборчі процеси як на національному рівні, так і для США, одного з головних торгових партнерів Мексики.

Неконтрольована інфляція, також внаслідок COVID-19, яка утримує монетарну політику, також залишила вагу між невизначеністю в умовах майже завжди сильного долара.

Протягом 2021 року мексиканське песо закрилося з падінням 2,72% по відношенню до долара, хоча воно залишалося значною мірою стабільним для торгових потоків і, зокрема, експорту до США.

За підрахунками Banco de México (Banxico), на 2022 рік мексиканське песо, як очікується, зросте і досягне 21,34 одиниць за долар.

Мексика оголосила карантин 23 березня 2020 року в умовах пандемії COVID-19 і зберегла відкритими лише основні заходи, що стало серйозним ударом для економіки, яка не повністю відновилася.

Економіка Мексики, друга за величиною в Латинській Америці після Бразилії, зросла на 5% у 2021 році, згідно з даними Національного інституту статистики та географії (Інегі).

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