Президент Еквадору частково відхиляє закон, що регулює доступ до абортів зґвалтування

Президент Еквадору Гільєрмо Ласо частково відхилив закон, що регулює добровільний аборт жертв зґвалтування, скоротивши переривання вагітності для зловживаних дівчат до 12 тижнів.

У листі, розміщеному в Twitter, Президент консерваторів написав, що «було вирішено включити коментарі до законопроекту, щоб переконатися, що він повністю відповідає рішенню Конституційного Суду».

Законодавчий орган з протилежною більшістю повинен вирішити, чи приймати перегляд адміністрації протягом 30 днів або затвердити оригінал документа 18 лютого.

У законі Національна асамблея заявила, що жінки, які стали жертвами зґвалтування у віці до 18 років і які живуть у сільській місцевості, можуть робити аборти до 18 тижнів вагітності, тоді як дорослі та люди в міських районах можуть робити аборти до 12 тижнів вагітності.

Аркан був прийнятий як єдиний термін для 12-го тижня вагітності в праві вето, а перед Конституцією стверджувалося, що «ми всі однакові» і що «встановлення правових відмінностей між громадянами відповідно до умов їх місця народження або походження суперечить основним принципи».

У квітні минулого року Конституційний суд Еквадору розширив доступ до абортів через справу з ґвалтування. До цього рішення добровільно переривати вагітність дозволялося тільки жінкам з обмеженими можливостями або ризиком смерті.

В Еквадорі жінки, які зупиняються з інших причин, ніж дозволені, засуджені до двох років позбавлення волі.

- «Болісна реальність» -

Член демократичної лівої партії Йоганна Морейра, яка оголосила законопроект, заявила у Twitter, що короткий термін «вплине лише на найбідніших і найзабутих людей, внаслідок чого наші жінки втратять життя в переховуванні».

«Президент @LassoGuillermo здійснив часткове вето і не зрозумів болючої реальності, якою живуть наші дівчата щодня».

Згідно з офіційними даними, сім дітей до 14 років щодня народжують в Еквадорі, третій латиноамериканській країні з найвищими показниками вагітності серед дівчат та підлітків.

Правитель, який не погодився з законом, дав у документі 61 коментар, який включав чесне протистояння медпрацівників і необхідність доступу до абортів у разі зґвалтування.

«Конституційний суд явно зобов'язав законодавчий орган встановити вимоги щодо доступу до абортів у справах з ґвалтування, але Генеральна Асамблея практично відмовилася», - заявив у листі колишній правий банкір «Ласо».

У документі, спрямованому на Національні збори, правитель вказав, наприклад, на те, що закон «не встановлює обов'язок проводити медичні огляди потерпілих і захищати здоров'я потерпілих, а також не збирає докази для кримінальних розслідувань».

Однією з вимог, висунутих арканом, є подання скарги на зґвалтування.

Феміністична група Суркуна заявила, що, за даними прокуратури, в період з серпня 2014 року по листопад 2021 року було близько 42 000 скарг на зґвалтування.

Минулого тижня Палата представників США попросила аркан ввести закон про доступ до абортів, якщо згвалтування не зміниться. Завдяки цьому правилу Тамара Тарасюк Броннер, директор Human Rights Watch America, заявила, що президент мав можливість та відповідальність «виконати обіцянку кампанії щодо дотримання верховенства права».

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