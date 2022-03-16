Президент Еквадору виступає проти закону про аборти

Кіто (AP) - Президент Еквадору Гільєрмо Ласо у вівторок частково наклав вето і протистояв законам, прийнятим Конгресом, які дозволяють аборти через зґвалтування, включаючи об'єднання термінів переривання вагітності та встановлення вимог щодо доступу до цих прав.

У повідомленні, розміщеному у своєму акаунті в Twitter, Президент сказав: «Моє рішення завжди буде складатися в межах, визначених конституційною функцією; тому я вирішив включити коментарі до законопроекту, щоб гарантувати, що він абсолютно відповідає рішенням Конституційного Суду».

Він також закликав рішення лікаря про сумлінну протидію поширюватися на вимогу щодо аборту. Правитель оголошує себе захисником життя з моменту вагітності, але в поході за президентство запропонував поважати рішення, які не відповідали його власним уявленням. Звернення було зроблено за два дні до закінчення терміну юридичної вимови, і законодавці тепер повинні правити 30 днів.

У середині лютого Конгрес прийняв закон у квітні минулого року про так зване переривання згвалтування вагітності для регулювання рішення Конституційного суду про декриміналізацію аборту під час вагітності як його причини.

Щорічно в країні повідомляються тисячі випадків злочинів зґвалтування та абортів, і вони можуть бути покарані від 5 до 7 років позбавлення волі для матерів з інших причин, і від 1 до 3 років позбавлення волі для тих, хто допомагає їх здійснити.

Прокуратура Еквадору зареєструвала понад 27 000 скарг зґвалтування в період з 2016 по 2020 рік. У 2016 році було 4 884 справи, 5 045 у 2017 році, 5 667 повідомили у 2018 році та 6 034 випадки у 2019 році. У 2020 році він був скорочений до 5 450, але зниження відбулося не через зменшення злочинності, а через політику, що стоїть перед пандемією коронавірусу, це пов'язано з тим, що жертви не можуть виїхати.

За даними Управління з прав людини, щороку вагітні понад 3000 дівчат у віці від 10 до 14 років, а 12% молодих людей у віці від 10 до 19 років були вагітні принаймні один раз.

Серед країн США, де вагітність може бути перервана без умов, - Аргентина, Уругвай та Куба, хоча Сполучені Штати та Канада також дозволяють це, але в Болівії, Колумбії та Перу це можливо у випадках зґвалтування або інцесту. Навпаки, в Бразилії, Гватемалі, Мексиці, Панамі, Парагваї та Венесуелі деякі мексиканські держави додали інші причини, але аборти заборонені, за винятком випадків, що загрожують здоров'ю матері.

Сальвадор, Нікарагуа, Гондурас і Домініканська Республіка забороняють переривання вагітності без винятку.