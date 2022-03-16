Еквадор додає 1 066 нових випадків covid-19 і накопичує 850,765 в умовах пандемії

Кіто, 15 березня Еквадор, додав 1 066 нових випадків covid-19 у вівторок, накопичивши 850,765 позитивів під час пандемії, повідомляє Міністерство охорони здоров'я в своєму останньому щоденному звіті. Рекорд кумулятивних та підтверджених смертей від covid-19 досяг 25 158 (на 4 більше, ніж у понеділок), крім 10 196 «ймовірних» смертей із захворюванням, загалом 35 354 смертей. Андська провінція Пічінча, столиця якої - Кіто, має найбільшу кількість інфекцій з 312 470 позитивними позитивами, на 576 більше, ніж у понеділок; за ним йде узбережжя Гуаяса, столиця якого - Гуаякіль, з 133 271 (51 додатково). Потім з'являються провінції Манабі (54 651), Ель-Оро (49 000), Асуай (40,907), Лоха (33 ,127), Імбабура (29 049), Тунгурагуа (26 494), Котопаксі (17 795), Лос-Ріос (17,208) та Санто-Домінго де лос Цачілас (16,658) 84). Що стосується ситуації в кантонах чи муніципалітетах, у звіті зазначено, що Кіто - місто Еквадор, найбільше постраждало від covid-19 з 288 731 інфекцією під час пандемії (494 більше, ніж у понеділок), а потім - Гуаякіль з 98,910 (43 додатково). Пізніше з'являються такі міста, як Куенка (31 911), Мачала (25 646), Лоха (22 383), Амбато (20 180), Портов'єхо (17 184), Ібарра (16 352) та Санто-Домінго (14 726). Щоденний звіт про план вакцинації проти covid-19 в Еквадорі, з відсіченням до 14 березня, вказує, що застосовано 32 710 303 вакцини, з яких 14 260 753 відповідають першим дозам, 13 656 578 - другими додатками та 4 792 972 - до підкріплень. Із загальної кількості застосовуваних вакцин 16 039 461 надходять від китайської фармацевтичної компанії Sinovac, 9 825201 від американської компанії Pfizer і 6 238 356 від британської компанії AstraZeneca. Так само 583 729 вакцин, щеплених, відповідають китайському CanSino, з одним застосуванням і який також вводиться як підсилювач. НАЧАЛЬНИК фа/fgg/cpy