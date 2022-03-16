Еквадор додає 1 066 нових випадків Covid-19 і накопичує 850,765 випадків у пандемії.

Еквадор 15 березня Кіто додав 1 066 нових випадків COVID-19 у вівторок, накопичивши 850,765 позитивних результатів під час пандемії, повідомляє Міністерство охорони здоров'я в останньому щоденному звіті. Сукупний та підтверджений запис про смерть від covid-19 досяг 25,158 осіб (на 4 більше, ніж у понеділок), з 10 196 «можливих» випадків смерті від захворювання на загальну суму 35 354 смертей. Провінція Анд Пічінча, столиця Кіто, має найбільшу кількість інфекцій, з 312 470 позитивних випадків, з 576 більше людей, ніж у понеділок. За ним послідувало Гуаякільське узбережжя Гуаякіль, де проживає 133 271 чоловік (ще 51). Потім Манабі (54 651), Ель-Оро (49 000), Азуай (40 907), Роза (33 ,127), Імбабура (29 049), Тунгура Хуа (26 494), Котопаксі (17,795), Лос-Ріос (17,208), Санто-Домінго де лос Часільяс (16,684). Що стосується ситуації в штаті чи місцевому самоврядуванні, то згідно з повідомленням, Кіто - це еквадорське місто, найбільше постраждало від covid-19 з 288 731 інфекцією під час пандемії (494 більше випадків, ніж у понеділок) і має 99 910 людей (ще 43) людей у Гуаякілі (ще 43). Пізніше з'являються такі міста, як Куенка (31 911), Мачала (25 646), Лоха (22 383), Амбато (20 180), Портов'єхо (17 184), Ібарра (16 352) та Санто-Домінго (14 726). Згідно з щоденним звітом про план вакцинації проти covid-19 в Еквадорі, було застосовано 32 710 303 вакцини, які були припинені до 14 березня, з яких 14 260 753 відповідають першій дозі, 13 656 578 відповідають другому застосуванню, а 4 792 972 відповідають підкріпленню. Із загальної кількості застосовуваних вакцин 16 039,461 надійшло від китайської фармацевтичної компанії Sinobac, 9 825201 від американської компанії Pfizer, а 6 238 356 від британської компанії AstraZeneca. Так само серед вакцин, вакцинованих, 583 729 відповідають китайському CANSino, який також вводиться як підсилювач в одному застосуванні.