Під час автомобільної поїздки в 1928 році аргентинська сім'я повернулася додому після 22 років подорожі.

Проїхавши 362,000 кілометрів через п'ять континентів у 1928 році, сім'я Запп була переконана, що «людство чудове», що завершилося Аргентиною, пригодами подорожей, яка розпочалася 22 роки тому.

Місто Гуалегуайчу, на кордоні між Аргентиною та Уругваєм, є однією з останніх зупинок перед тим, як прибути неділю до Обеліска, відомого пам'ятника в центрі Буенос-Айреса, залишеного Канделарією та Германом Заф 25 січня 2000 року. Вони повертаються з чотирма підлітками, народженими з різних куточків світу.

«Емоції дуже змішані. Ми закінчуємо свої мрії, а точніше реалізуємо їх. Хороша річ у тому, що ми живемо. Що далі? Є тисячі змін і тисячі варіантів». Герман пояснює AFP, який у віці 53 років вже мріє подорожувати світом на вітрильнику цього разу.

Канделарії було 29 років, коли вона почала свою подорож. У 51 рік він каже: «Все було краще, ніж я уявляв. Те, що ми знайшли, це люди.

Жінка, яка зустріла 102 країни, сказала: «Люди чудові, а людство неймовірне». «Через конфлікти чи війни нам довелося змінити наш курс», - сказав він.

- Автомобіль «Відкривачка дверей» -

Вони були одружені 6 років і мали «хорошу роботу». Вони будували б будинок на околиці Буенос-Айреса і нарешті стали родиною. Вони хотіли дітей, але вони хотіли подорожувати в першу чергу.Це так почалася пригода на Алясці.

Грем-Пейдж, автомобіль 1928 року з дефектним двигуном і фарбою, «Я навіть не заводився», приходить на думку Канделарія.

«У автомобіля немає найкращих сидінь або подушок, а кондиціонера немає. Це автомобіль, який повинен бути пильним. Це не зручно, але це було приємно, і це було добре для міста, бруду та піску, які «відкрили двері», - збуджений Герман.

У віці 22 років вони використовували всього 8 комплектів шин і зробили два отвори двигуна.

«Якби у мене був нульовий кілометр 4х4, його б більше не існувало, це місце красивіше, ніж коли він вийшов», - схвильований Герман, де сплять його четверо дітей, коли їде до табору з машиною на даху.

У дорозі, а з 19-річним Пампа, народженим у США, та 16-річним Теуе, який народився в Аргентині, вони розширили машину своїми першими двома дітьми. Вони розрізали їх навпіл і додали 40 сантиметрів і сидіння.

Так він підготувався до Паломи, який народився в Канаді 14 років тому, а валлабі прибули до Австралії 12 років тому.

Тепер собака Тімон та кішка Хакуна приєдналися під час недавнього перебування в Бразилії, залишивши їх на мілину через пандемію Корони в 2020 році.

Брезент падає з даху, забезпечуючи приватність всередині транспортного засобу, де батьки сплять. Багажник переміщують до грубки, а двигун може варити ікру і сосиски або нагрівати воду. Одяг і посуд тримають під сидінням. Як равлик, старий автомобіль вже багато років використовується як сімейний будинок.

«Це невеликий будинок, але в ньому величезний сад з пляжами, горами і озерами. Якщо вам не подобаються декорації, ви можете змінити його». Герман - жарт, каже тіло, «сім'я, яка подорожує світом».

Загалом, Zapps залишилися вдома. Вони оцінюють, що 2000 домогосподарств отримали їх. «Людство дивовижне», - радіє Канделарія солідарності, яку вона отримала. «Багато людей допомогли нам, тому що ми були частиною своєї мрії».

Але це була не просто троянда. Під час подорожі Герман подорожував до Азії, коли мав малярію, переніс пташиний грип, Еболу в Африці та лихоманку денге в Центральній Америці.

«Ми вийшли з коронавірусу і вступили у руйнівну війну», - сказав Герман. Якщо ми будемо чекати потрібного часу, завжди будуть причини не втілювати свої мрії».

- Аргентина, як Мессі і Папа -

На вулицях Гуалегуаічу роги зустрічаються з проходом Грем-Пейдж. Любителі ретро-автомобілів хочуть фотографувати.Деякі люди купують копію книги «Ловля мрії», де Запс розповідає про свій досвід. Кажуть, що це важливе джерело доходу, оскільки до цих пір було продано 100 000 примірників.

Іншими «відкривачами дверей» по всьому світу були зірки Ліонель Мессі та Папа Франциск. Тому що вони були Аргентиною. Вони навіть відвідували їх, подякували і принесли книгу.

Все почалося з шестимісячної поїздки без мобільного телефону або GPS, яка становила всього 4 000 доларів. На Аляску знадобилося 4 роки, і мій син повернувся до Аргентини на човні, щоб подорожувати по країні. Далі йдуть Африка, Океанія, Азія та Європа.

Вони торкнулися Евересту, пробували балут (модифіковані качині ікри) в Азії, танцювали з Хімбою в Намібії, увійшли в гробницю Тутанхамона в Єгипті і плавали багатьма морями.

Для дітей відвідування дистанційних курсів та дитячого садка було досвідом з перших рук. В Аргентині чекає віч-на-віч школа.

«Те, що я хочу найбільше - це завести багато друзів». - каже Палома.

LS/NN/RSR/ДБХ