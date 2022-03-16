Мули наркотиків: збочений система, яка експлуатує бідних жінок, щоб відправити кокаїн в Патагонію

Минулої п'ятниці вдень 21-річна жінка, народжена в Парагваї, мати дитини, прибула на машині на автовокзалі Liniers. Її забрав туди на машині чоловік, Дж. Р., 51 рік, також народився в Парагваї.

M.Fвийшов з транспортного засобу нервово. Мені довелося сісти на дріт. Місце призначення: в Сан-Мартін-де-лос-Андес, Неукен. У той час група з відділу торгівлі наркотиками Національної префектуриза наказом Федерального суду № 2 Морона на чолі зсуддею Хорхе Родрігесомперехопила їх. Таким чином, вони реквізитували жіночий рюкзак і знайшли те, що шукали: 1,044 кілограми кокаїну . Але жінка була в центрі уваги зовсім не розслідування, а чоловік, який взяв її туди. Дж. Р, ім'я якого утримується в резерві владою, щоб не поставити під загрозу розслідування,більше року тому дотримувалася федеральна система правосуддя. Вонишукали його через брудний рух, який є мовчазною постійною в наркобізнесі останніх років: відправляючи бідних жінок Патагонія як мули для транспортування кокаїну.

Таким чином, обидва були заарештовані. Були рейди, пов'язані з справою у Віллі Лугано, Мерло та Естебане Ечеверрії та в місті Росаріо, з двома іншими арештованими. Четверо підсудних відмовилися давати свідчення перед секретарем суду, який розслідує справу, Лорена Рейносо.

Бідність потерпілого, з дитиною на його опіці, є визначальним фактором сюжету». Мивважаємо, що вони використовували жінок через їх стан крайньої необхідності. Я зробив ту ж поїздку десять днів тому», - сказав детектив у справі Infobae.

Частина того, що викрали в терміналі Liniers

Розслідування проти J.R почалося в квітні 2021 року після анонімної скарги , яка дійшла до правосуддя. Спочатку слідчі слідували за підозрюваним, не знаходячи доказів, що пов'язують його з незаконним обігом наркотиків. Так, детективи просили втручання його телефону. Тамбула представлена мережа зв'язків, які J.R підтримував між Віллою Лугано, регіоном Буенос-Айреса та Росаріо, місцями, де він отримував наркотики, а потім продавав їх на півдні країни.

«Вони робили окремі закупівлі, а потім відправили його автобусом на південь з мулами. Насправдіпро цей останній внесок, який був перехоплений, вони говорили про транспортування його з Неукен до Ушуая. Колидівчина приїхала, їй довелося змінити SIM-карту в мобільному телефоні», - говорить джерело у справі.

Однак, більш ніж ізольована подія, історична логіка наркоторговців доводити кокаїн до Патагонії: скористатися вразливістю жінки, використовувати її як мула і дістати «упаковку» до місця призначення, не забруднивши руки.

Федеральні розслідування припускають, що організації, що працюють у цій частині країни, постачають речовину, яку торговці накопичують як запас, як у Віллі 1-11-14 в Бахофлорес, так і в різних районах, таких як Монсеррат, Сан-Тельмо або Барракас. Гурт на чолі з J.R також мав оптовиків у Лугано, в різних місцях в конурбано і в Росаріо.

Префектура в одному з набігів.

Щоб це сталося, система мулів елементарна. Бандикооперують жінок під тиском у ситуаціях вразливості. Судноплавство, якщо це по суші, дуже важко виявити, якщо дослідники заздалегідь не знають про існування мула . З іншого боку, мова йде не тільки про жінок. Справа Крістіана Еспінози, колишнього співака з Єрби Брави, заарештована в квітні 2019 року в Aeroparque з майже кілограм, розподілений у його шлунку, і їхні статеві органи обрамлені, згідно з джерелами Трибуналес, в цій логіці.

Домініканські торговці стають сильними кроками в цій області. У вересні 2018 року Федеральна поліція розпалася після дев'яти місяців розслідування «Карибський оркестр», що складається з чотирьох домініканців та одного колумбійця , що діяв у Чубуті та Санта-Крус. Їх було знайдено майже сім кілограмів кокаїну у валізі, яка прибула до Комодоро Рівадавії з Федеральної столиці.

9 травня 2016 року на сайті Arroyo Verde в Чубут транс-жінка, перукар, за її словами, з Санто-Домінго, Домініканська Республіка, впала з трьома з половиною кілограмами кокаїну , коли собака проти наркотиків пахла її гаманець на мобільному телефоні компанії «Дон Отто» на шляху до Комодоро Рівадавії. Він сказав, що сумка не його, що вона належала «земляку», якого він зустрів у барі в Парке Патрісіос, який заплатив би йому 10 000 песо, якщо передав його «іншому земляку» в Калеті Олівії. Його мобільний телефон був вилучений і оглянутий. Контакт написав йому: «Я чекаю 3К, що сталося, скажіть мені». Вона була засуджена 13 квітня 2018 року до п'яти років позбавлення волі Федеральним усним судом Комодоро Рівадавії. Для вироку вони використовували його ім'я народження, жорстокість судової системи проти нього.

Ще предмети викрали в рейдах.

Одним емблематичним випадком було Хуана де Сьюдад Евіта. 4березня 2019 року PSA відчула це в зоні передпосадок Хорхе Ньюбері Еопарк. Він мав квиток до аеропорту в Ріо-Гальєгос, провінція Санта-Крус,на рейс Aerolíneas Argentinas Flight 1850: вони мали штани вниз і виявили майже півкілограма кокаїну, що застряг у його нижній білизні. Нервово, пітливо, вона позначила чоловіка, одягненого у вишитий светр, який перебував у зоні посадки: той, який відповідає за охорону її протягом усієї подорожі. Вони спілкувалися текстовим повідомленням в останні дні, Хуана і чоловік. «Я готовий», - написав він їй перед від'їздом. Вони прибули в Aeroparque в тому ж автомобілі, Volkswagen Pointer.

Хуану судив суддя Себастьян Касанелло, голова Федерального суду № 7, але без попереднього ув'язнення. Через деякий час Казанелло звільнив її від справи зі звільненням, підписаним 13 червня 2020 року. Мировийсуддя розумів, що у неї немає вибору, що вона жертва.

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