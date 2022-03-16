Неоднозначні стосунки Делакруа з природою

Париж, 16 Мар Ежен Делакруа стверджував себе як великий художник історичних подій і відніс свій ландшафт або композицію тварин на другий план, як його «свобода вести людей». Виставка в Парижі зараз відновлюється, щоб досліджувати процес його створення. З цієї середи по 27 червня «Делакруа і Природа», встановлений в музеях і попередніх майстернях, пов'язував французького художника (1798-1863) з темою, що вважається менш благородною, але тим не менше показує зв'язок, яким він користувався. «Як і багато художників цього покоління, романтики, він має особливе почуття до природи. Він любить гуляти, малювати тварин і робити пейзажні картини, але парадоксально, але, як це не парадоксально, прогулянки, які він написав у своїх зошитах, рідко приходять з його творчості, що він пояснює EFE. При цьому він змушує тварин, таких як тигри, леви або коні проявляти ентузіазм, лютість, рух, а підготовчий ескіз «дуже точний», але на фінальній картині переважає уява з повністю скрученими щелепами або нереальною анатомією. Представлена в кімнаті, яка раніше була їдальнею, майстернею, вітальнею чи кімнатою, виставка демонструє все, від попередніх робіт до завершальних композицій, таких як «La mer vue des hauteurs de Dieppe» або «Étude de deux tiger» (1831). Перший, мирний вид на море села Норман, створений приблизно в 1852-1858 роках, зробив це для себе і не показав цього, а другий був представлений як дослідження «тому що предмет був твариною», але він був повністю завершений великим форматом його історичного творіння. Делакруа переїхав до будинку в «Рів Гош» в Парижі наприкінці 1857 року і помер там.Хоча він орендував, він отримав дозвіл на будівництво майстерні в саду, а його палітра і старі кисті все ще залишаються. об'єкти натхнення Художникові сподобалося споглядання природи, моря та пейзажів на своїй віллі в Шампросе на півдні столиці або на віллі його друга Джорджа Сенда в регіоні Беррі, посеред країни.Планти та тварини були джерелами нескінченного інтересу для нього, але ця пристрасть була включена в більш релевантних картин або майже завжди використовувався як об'єкт дослідження. «Він ніколи не переставав думати про роботу, малювання, гілки або форми дерев, і часто дерева, рослини і тварини з'являються на тлі його творчості. Це те, що він завжди має в голові». У поліцейській дільниці йдеться. Народився в дипломатичній родині Шарантон-Сен-Моріс (Шарантон-Сен-Моріс) на околиці Парижа, Де Делакруа також підкреслює парадокс початку великої подорожі без духу подорожей, який залишив слід у його роботі. У цьому русі деякі тварини, які він бачив, були зображені на його картині, а іноді їх пам'ять спотворювала їх реальний вигляд або наблизила їх до більш домашніх версій тварин, таких як випадок тигра зі злегка котячим обличчям. Його не цікавили надійні уявлення, тому він не малював картинки в прямій позі цих предметів. Він працював над реальною інтелектуальною роботою композицій з різних джерел, таких як власна студія або творчість художника, якого захоплюється, наприклад, Рубенса. «Декорації, які він виставляє, як правило, є фондом для підвищення цінності персонажа», - підкреслює він цю виставку, нагадуючи, що ніколи не демонстрував пейзаж як головного героя життя, якого вже не вистачає в його кар'єрі. Марта Гард