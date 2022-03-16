Цифри COVID в регіоні: Америка є найбільш постраждалим континентом, і експерти закликають посилити вакцинацію

Пандемія коронавірусу триває прискореними темпами, більше щотижневих інфекцій та смертей , про які повідомляють 200 країн, що входять до складуВсесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Зпочатку пандемії коронавірусу в 2020 році до сьогодні понад 456 мільйонів людей постраждали від COVID-19, а 6 мільйонів померли . В даний час новий варіант OMICRON спричинить хаос у кількох регіонах, таких як Китай та Європа, де ростуть нові інфекції, а уряди змушені впроваджувати заходи ізоляції для свого населення, щоб пом'якшити вплив.

Панамериканськаорганізація охорони здоров'я (PAHO), яка стежить за інтересами здоров'я регіону Америки,висловила стурбованість збільшенням інфекцій в інших частинах світу та побоюється, що це вплине на цей континент.

PAHO стурбований збільшенням випадків COVID-19 (Фото: Cuartoscuro)

«Загалом, тенденції епідеміологічного тижня (SE) 10 (6-12 березня) дещо зросли в розрізі випадків, коли у всьому світі було зареєстровано понад 11,4 мільйона випадків (зростання на 8%). Однаксмертність продовжує знижуватися в усьому світі, при цьому 42,523 випадки смерті повідомили під час SE10 (зниження на 19 відсотків). У регіонах ВООЗ зросли випадки в Західно-Тихоокеанському регіоні (WPRO) (28,9%), Африці (AFRO) (12,3%) та Європі (ЄВРО) (1,9%), тоді як вони зменшилися в усіх інших (діапазон: -23,7% до -19%)», - пояснив доктор Джарбас Барбоза,заступник директора PAHO на конференції преси, на якій Infobae брав участь з метою намалювати регіональну картину перед показом регіональних номерів.

«Випадки COVID-19 в регіоні продовжували знижуватися восьмий тиждень поспіль, коли в SE 10 повідомлялося більше 901 000 нових випадків: зменшення на 19% порівняно з SE 9. Так само спадна траєкторія щотижневих смертей тривала п'ятий тиждень поспіль, коли 15 523 нових смертей повідомлялося під час SE 10: зниження на 18,4%. Тенденції госпіталізації та/або прийому реанімації на COVID-19 також знижуються в цілому по всьому регіону», - завершив експерт.

Що стосується випадків смерті, всі регіони ВООЗ повідомили, що зниження в межах від -48,8% в регіоні Східного Середземномор'я (EMRO) до -14.

Хоча інфекції зросли у всьому світі за останній тиждень, смертність впала (Reuters/LAM Yik)

« У регіоні Америки було зареєстровано приблизно 149 мільйонів випадків COVID-19, включаючи 2,6 мільйона смертей станом на 15 березня 2022 року . За останні 24 години цей регіон зафіксував 117 839 нових випадків і 444 випадки смерті», - сказав Барбоса.

З6 мільйонів смертей, зареєстрованих у всьому світі від COVID-19, 2,6 належать американському континенту. «Це означає найбільшу кількість смертей від цієї хвороби, яку коли-небудь мав будь-який інший континент. І все ж в Америці живе лише 13% населення планети. Медичні центри в Америці повідомили про більше проблем, пов'язаних з надзвичайною ситуацією COVID, ніж будь-де у світі», - заявив у заяві тиждень тому доктор Карісса Етьєн , директор Панамериканської організації охорони здоров'я (PAHO).

«Це трагедія непропорційних розмірів, яка матиме наслідки в найближчі роки. Поза смертю пандемія також спричинила спустошення здоров'ю мільйонів інших людей, і відомо, що багато хто з них продовжують мати проблеми, а інші, безумовно, матимуть їх. Прикладомцього є незліченні запити, які ми отримуємо про проблеми психічного здоров'я та пізнання. Рівень тривожності у людей стрімко зріс на 25% у всьому світі, впливаючи в основному на молодих людей», - додав експерт.

Вакцинація - найефективніший інструмент боротьби з COVID (Мікеле Тантуссі/басейн через REUTERS)

Доктор Сільвен Алдіг'єрі, менеджер з інцидентів PAHO з питань COVID-19, заявив на тій же прес-конференції, на якій Барбоса говорив, що вони стурбовані поширенням коронавірусу в Азіатському та Західному Тихоокеанському регіоні. «Ми з побоюванням відзначаємо зростання заражень в Китаї, Гонконзі, Австралії, Новій Зеландії та інших сусідніх країнах. У Китаї збільшення інфекцій склало 29% за один тиждень, а смертність на 12% за той же період», - сказав експерт.

Азіатськакраїна вчора оголосила про виявлення 3602 місцевих випадків COVID на її материку, з яких понад 3000 осіб були розташовані в північно-східній провінції Цзілінь, що межує з Росією і Північною Кореєю. Крімспалахів на північному сході країни, в мегаполісах Шеньчжень і Шанхаю повідомлялося про збільшення заражень, які місцева влада намагається зупинити, застосовуючи сувору політику нульової політики. Південне місто Шеньчжень з 17 мільйонами жителів постановило минулими вихідними, що скасування послуг громадського транспорту та рухів у районах було обмежено після відростання, яке залишає 551 активний випадок у місті, згідно з останніми офіційними даними.

«Сценарій підвищеної зараженості завжди повинен бути на епідеміологічному радарі органів охорони здоров'я. Потрібно бути пильними щодо можливої появи нових варіантів. Виникаєнеобхідність в стійкому контролі захворювання. Ми бачимо, як там переважає варіант Ómicron, як і у всьому світі. І ми вивчаємо, що 62% інфекцій відповідають новому субваріанту BA.2. На відміну від цього, в регіоні Америки 95% циркулюючого вірусу відповідає оригінальному варіанту Ómicron BA-1 ″, сказав Альдіг'єрі.

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Експертні епідеміологи були стурбовані повільною вакцинацією в декількох країнах Америки, особливо в Карибському регіоні. « Ми повинні забезпечити, щоб найбільш вразливі групи населення отримували вакцини та застосовували їх. Це найефективніший інструмент, який ми маємо для боротьби з коронавірусом », - додав Барбоса.

Турбота експертів зрозуміла. Хоча є країни з великою кількістю людей, вакцинованих двома дозами, такими як Канада (81%), Чилі (90%), Уругвай та Аргентина (80%), Еквадор (76%), Перу (75%) та Бразилія (70%), є країни з дуже низьким рівнем, такі як Ямайка (22%), Гватемала 31%, Багамські острови (39%) та Парагвай (44%).

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