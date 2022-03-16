Закриття вартості євро в Нікарагуа 16 березня від EUR до NIO

Євро торгувався на близькому до 39.09 нікарагуанських кордоб , що становить зростання на 0.54% порівняно з 38.88 нікарагуанськими кордобами попереднього дня.

За останній тиждень євро зафіксував зростання на 1,69% ; але в річному вираженні він все ще зберігає зниження на 6,06% . Що стосується змін цього дня порівняно з попередніми днями, значення попередніх даних змінилося, де було зафіксовано зменшення на 0,27%, нещодавно продемонструвало відсутність стабільності результатів. Волатильність останніх семи днів показала більш високу продуктивність, ніж волатильність, показана в даних минулого року, що свідчить про те, що вона демонструє більш нестабільну поведінку.

За останній рік євро змінився на максимумі 40,43 нікарагуанських кордоб, тоді як найнижчий рівень - 38,44 нікарагуанських кордоб. Євро ближче до свого мінімуму, ніж максимум.

Кордова- це валютна одиниця законного використання в Нікарагуа і скорочено NIO; вона поділяється на 100 центів, а її обіг контролюється Центральним банком цієї країни.

Монета бере свою назву на честь другого прізвища іспанського конкістадора, капітана Франсиско Ернандеса де Кордова, який також заснував міста Гранада та Леон.

Кордова була введена 25 серпня 1908 року під мандаттодітодішнього президента Адольфо Діаса, який випустив монету 10 кордоб і замінив песо. Нова валюта мала на той час значення 5 кордоб за фунт стерлінгів.

13 листопада 1931 року кордоба почала торгувати за парністю 1,10 кордоби за долар США, але після кількох девальвацій вона зросла до 7 кордоб за долар США між 1946 і квітнем 1979 року.

Саме до 1991 року адміністрація в свою чергу запустила успішний план грошової стабілізації , який зумів приборкати гіпердевальвацію і отримати стабільність цін, валютного курсу і валюти. Станом на січень 1993 року країна перейшла на систему міні-оцінки, яка з 2019 року становить 3% річних.

Векономічному секторі Нікарагуа зафіксувала значні падіння. У 2018 та 2019 роках валовий внутрішній продукт знизився на -3%, а в 2020 році - на -2%, хоча в 2021 році він дещо зріс, нікарагуанська економіка лише вище Венесуели.

Крім того, за нинішнього уряду Даніеля ОртегиСвітовий банк підрахував, що бідність зросла з 13,5% у 2019 році до 14,6% у 2021 році. Окрім пандемії, ця країна також стала здобиччю ураганів Ета та Лота,які залишили великий хаос.

У цьому контексті додається, що санкції США та Європейського Союзу проти нації призвели країну до союзника з Венесуелою, Кубою та Китаєм, що було посилено після останніх виборів, на яких Ортега досяг його переобрання, були брендовані як шахрайство.

Згідно з прогнозом Економічної комісії для Латинської Америки та Карибського басейну (ECLAC), Нікарагуа, а також Гватемала чи Домініканська Республіка, не досягне свого економічного рівня у 2022 році, як до пандемії SARS-CoV-2.

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