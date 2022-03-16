Закриття вартості долара в Мексиці на 16 березня з USD до MXN

ДоларСША був сплачений на закриття в 20.63 мексиканських песо , зменшившись на 0.89% порівняно з 20,82 мексиканськими песо попереднього дня.

У порівнянні з минулим тижнем долар США зафіксував зниження на 1,34% ; але в минулому році він все ще зберігає зростання на 4,78% . У порівнянні з попередніми днями він додав дві послідовні сесії негативних чисел. Показник волатильності становив 5,34%, що явно нижче річного показника волатильності (9,23%), тому він працює стабільніше, ніж зазвичай останнім часом.

На щорічній фотографії долар США навіть змінився на максимум 21,36 мексиканських песо, тоді як найнижчий рівень - 20,23 мексиканських песо. ДоларСША ставиться ближче до свого мінімуму, ніж його максимуму.

Мексиканськепесо є законним платіжним засобом Мексики і є першою валютою у світі, яка використовувала знак $, який пізніше був взятий США за долар.

Мексиканське песо є п'ятнадцятою найбільш торгуваною валютою у світі, першою найбільш торгуваною в Латинській Америці і третьою найбільш широко торгуваною валютою в Латинській Америці, а третя на рівні континенту лише за американськими та канадськими доларами.

В даний час абревіатуру MXN використовується для розмови про мексиканське песо, але перед 1993 рік був використаний акронім MXP.

Монети, які зазвичай використовуються в Мексиці, мають напівкруглу форму і мають національний герб на реверсі. Одне мексиканське песо дорівнює 100 центів. Є монети 1, 5, 10 та 20 песо; тоді як у банкнотах є 20, 50, 100, 200, 500 та 1000 песо.

В даний час мексиканське песо постраждав від його стабільності після приходу пандемії SARS-CoV-2 у світі, а також інші події, які позначили його як виборчі процеси як на національному рівні, так і для США, одного з головних торгових партнерів Мексики.

Неконтрольована інфляція, також внаслідок COVID-19, яка утримує монетарну політику, також залишила вагу між невизначеністю в умовах майже завжди сильного долара.

Протягом 2021 року мексиканське песо закрилося з падінням 2,72% по відношенню до долара, хоча воно залишалося значною мірою стабільним для торгових потоків і, зокрема, експорту до США.

За прогнозами Banco de México (Banxico), на 2022 рік мексиканське песо, як очікується, зросте і досягне 21,34 одиниці за долар.

Мексика оголосила карантин 23 березня 2020 року в умовах пандемії COVID-19 і зберегла відкритими лише основні заходи, які мали важкий вплив на економіку, яка не повністю відновилася.

Економіка Мексики, друга за величиною в Латинській Америці після Бразилії, зросла на 5% у 2021 році, згідно з даними Національного інституту статистики та географії (Інегі).

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