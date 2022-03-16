Заключна вартість долара в Коста-Ріці на 16 березня від USD до CRC

ДоларСША торгувався на закриття на 637.66 костариканських колонів , що на 0,33% проти 635.53 костариканського колонів напередодні.

Упорівнянні з останніми сімома днями долар США відзначив зростання на 0,2%, так що в річному вираженні він все ще накопичує зростання на 5,35%. Що стосується змін цього дня порівняно з минулими датами, то він перевернув дані попереднього дня, коли він зазнав зменшення на 1,86%, не маючи можливості встановити чітку тенденцію останнім часом. Посилаючись на волатильність минулого тижня, він представив баланс, який був явно вищим, ніж волатильність, показана в даних минулого року, що показує, що він показує більші зміни, ніж загальна тенденція у вартості.

Нащорічному фото долар США навіть змінився на максимум 647.60 костариканського колонів, тоді як найнижчий рівень - 621,72 костариканського колона. ДоларСША позиціонується ближче до своєї вартості, ніж до мінімальної.

Костариканськавалюта

Коста-ріканський колон , названий на честь фігури Христофора Колумба, є законним платіжним засобом в Коста-Ріці, який також ділиться на 100 рівних частин, які називаються центами.

Післясвоєї незалежності, у 1821 році, країна відмовилася від використання іспанської валюти і перейшла на використання реальної, а потім обрала песо, однак до 1986 року було визначено використання колон як законної валюти.

Слідзазначити, що в даний час монети в обігу складають 5, 10, 25, 50, 100 і 500 колонів. Раніше було 1 і 2 колони, але вони були виведені Центральним банком Коста-Ріки і більше не мають ринкової вартості. Що стосується банкнот, то їх налічується 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 і 50 000.

УКоста-Ріці монети 100 колонів також називають «плиткою», 1000 банкнот відомі як «червоний», а 5000 колонів як «тукан», це пов'язано з зображеннями, які раніше були надруковані на грошах на спині.

Заданими ЦБ, економіка закрилася в 2021 році з ростом на 7,6 відсотка, ставши найвищим темпом приросту з 2008 року. Це також було розміщено вище всіх прогнозів.

Зіншого боку, агентство також очікує, що виробництво в Коста-Ріці покаже поліпшення на 5,4 відсотка до 2022 року. Однак країні також доведеться мати справу з бідністю 23% та рівнем безробіття 14%.

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