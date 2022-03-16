Пекін, 16 березня Згідно з новими рекомендаціями Національної комісії з охорони здоров'я Азії (Національної комісії з охорони здоров'я), людей, які постраждали від коронавірусу в Китаї, більше не повинні бути госпіталізовані, а повинні перебувати на карантині в спеціалізованих установах, що передбачає коригування епідемії стратегії контролю в умовах останніх спалахів. Вчора ввечері агентство оголосило, що в лікарню повинні звертатися тільки люди, заражені принаймні помірними важкими симптомами, грунтуючись на «ретельному вивченні характеристик передачі штамів дельта і омікрон». Китай сподівається послабити тиск на лікарняну систему, яка зіткнулася з відродженням COVID в безпрецедентному масштабі, оскільки він був зареєстрований в Ухані на початку 2020 року, що вперше розпочало епідемію у світі. Відповідно до стратегії Китаю «нульовий динамічний ковід», всі заражені люди та близькі контакти повинні лікуватися або ізолюватися в лікарні чи карантинному центрі. Під час нинішнього відродження керівництво поставило виклик для місцевих органів влади, таких як Цзілінь (північно-східна частина), яка стикається з багатьма пацієнтами з легкими захворюваннями. З 1,509 нових регіональних позитивів, зареєстрованих у провінції вчора, 1,494 людини безсимптомно або страждають легкими симптомами. Комісія також заявила, що можуть виписуватися стаціонарні пацієнти з порогом циклу 35 і більше (чим вище це число, тим менше шансів заразити інших) можуть бути виписані, після чого 14 днів карантину вже не потрібно, а 7-денне «спостереження за домашнім здоров'ям». Минулого тижня чиновники охорони здоров'я вперше дали зелене світло при домашньому використанні швидкого тестування на антиген в азіатських країнах, що, на думку Комісії, буде «доповненням для подальшого вдосконалення здатності виявляти випадки рано». За даними місцевих ЗМІ, провінція Цзілінь, де 26 мільйонам жителів було заборонено залишати кордон, нещодавно замовила 12 мільйонів пристроїв для тестування антигену. Комісія також згадує «стандартизацію противірусного лікування» для covid у своїх нових керівних принципах. До них відносяться два препарати, які були схвалені в останні тижні: Paxlovid від американської компанії Pfizer та інші препарати, вироблені всередині країни компанією Brie Biosciences. Незважаючи на масштаби відростання, дослідження університету Ланьчжоу, цитоване місцевими ЗМІ Global Times, запевняє, що Китай зможе контролювати ситуацію на початку квітня. Дослідники підрахували, що загальна кількість заражених людей, які залишають ці спалахи, становитиме від 24 700 до 45 300. З минулого 1 дня Китай виявив понад 13 000 нових випадків коронавірусу, з яких майже 11 000 були викликані місцевим зараженням, що є нижчим показником порівняно з іншими країнами, але високо в азіатських країнах, які все ще застосовують суворі стратегії нульової толерантності. Захворювання, спричинені коронавірусом SARS-CoV-2. За даними Комісії з охорони здоров'я, з початку епідемії по всій країні заражено 122 456 людей, з яких 104 040 були зцілені, а 4636 померли. я/бек/gcf