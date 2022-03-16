Дата початку Карабобо та Мінероса 4

Візит приходить з перемоги минулого дня і буде прагнути продовжити шлях тріумфу. Зі свого боку, домашня команда приїжджає на цю зустріч після попереднього розіграшу

Карабобо дорівнював 0-0 проти Estudiantes Mérida. За попередні 2 матчі 1 закінчив зрівнявся і зазнав поразки 1 раз.

Mineros походить від перемоги 1-0 проти Депортіво Лари. В останні кілька дат він здобув 1 перемогу і 1 програш.

Карабобо та Мінерос зустрінуться завтра о 18:00 (за аргентинським часом). Матч, відповідний на сьогоднішній день 4 Венесуели - FUTVE League 2022, буде зіграний на стадіоні Місаель Дельгадо.

Останні 5 разів зустрічалися на турнірі мали всі можливі результати. Господарі накопичили 1 перемоги, тоді як візит додав 2. У 2 матчах вони фінішували рівномірно на табло.

Місце проведення знаходиться на 12 місці з 2 очками і 0 перемогами, при цьому відвідувач досяг 6 одиниць і зайняв п'яте місце в турнірі.

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