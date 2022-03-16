Канада більше не буде просити вакцинованих мандрівників для тестування на COVID-19

TORONTO (AP) - Станом на 1 квітня Канада більше не вимагатиме від мандрівників, які щеплені, показати тест на COVID-19 для в'їзду в країну.

Високопоставлений урядовий чиновник підтвердив зміни в середу. Він виступав за умови анонімності, оскільки не був уповноважений публічно коментувати це питання до офіційного оголошення.

Минулого місяця міністр охорони здоров'я Жан-Ів Дуклос оголосив, що мандрівники, які прибувають до Канади, можуть представити швидкий тест на антиген на кордоні як альтернативу більш дорогому молекулярному тесту.

Сполучені Штати все ще вимагають від мандрівників показати негативний тест на COVID-19 для в'їзду в країну.