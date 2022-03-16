Канада: ціна закриття долара сьогодні, 16 березня USD до CAD

ДоларСША був сплачений на рівні 1,27 канадських доларів , що на 0.69% менше в порівнянні з 1,28 канадськими доларами попереднього дня.

За останній тиждень долар США відзначив зниження на 0,72% ; однак за рік він все ще зберігає зростання на 4,67% . Аналізуючи ці дані з даними останніх днів, він додав два дні поспіль негативно. Що стосується волатильності минулого тижня, вона склала 6,79%, що вище, ніж річний показник волатильності (6,16%), представляючи себе як актив з більшими варіаціями, ніж зазвичай.

На щорічному фото долар США навіть змінився на максимум 1,29 канадських доларів, тоді як його найнижчий рівень становив 1,25 канадських доларів. ДоларСША позиціонується ближче до свого низького, ніж до максимуму.

Канадськийдолар є офіційною валютною одиницею в Канаді, для позначення нього використовується абревіатура CAD і підрозділяється на 100 центів.

Слід зазначити, що канадський долар використовувався практично протягом всієї історії країни, після того як він замінив британський фунт стерлінгів, іспанський долар і песо.

Це було 1 липня 1858 року, коли влада розпорядилася видавати перші канадські долари, які були прийняті до десяткової системи в наступні роки. Однак лише до 1871 року було схвалено грошове об'єднання всіх канадських провінцій для використання долара, остаточно скасувавши золотий стандарт в 1933 році.

В даний час використовуються канадські монети розміром 1, 5, 10 і 25 центів, 1 і 2 долари, які випускаються Королівським канадським монетним двором, з іншого боку, 5, 10, 20, 50, 100 і 1000 доларових купюр випускаються Банком Канади і виробляються в Оттаві.

З економічної сторони, Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) нещодавно підтвердила, що Канада пройшла переломний момент і прямує на період помірного зростання після сильного удару пандемії COVID-19.

З іншого боку, Канада також зуміла позиціонувати себе як головний торговий партнер США наприкінці 2021 року, з 14,5% частки 15 основних партнерів країни.

Міжнароднийвалютний фонд (МВФ) очікує, що Канада зросте на 4,1% до 2022 року, а до 2023 року зросте на 2,8%, що означатиме уповільнення після 4,7% у 2021 році.

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