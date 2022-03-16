Біллі Ейліш, Різ Натх Х, Олівія Родріго, виступаючи на нагородах Греммі 2022 року

Лос-Анджелес, 15 березня (EFE News) .- Біллі Ейліш, Lil Nas X, Олівія Родріго, Джек Холлоу та Брати Осборн (номіновані на Греммі 2022) проведуть музичне шоу на цій гала-церемонії 64 нагород, йдеться в заяві організації у вівторок. Вистава буде удостоєна престижної музичної премії з іншими музикантами, які також були номінантами на нагороди в різних категоріях, таких як Brandi Carlile, корейська група BTS та інші артисти, які ще не були підтверджені до 3 квітня. Біллі Ейліш, Ліл Nas X і Олівія Родріго змагаються в найактуальніших категоріях альбому року, а брати Осборн кілька разів номінувалися в національному жанрі. BTS претендує на визнання на кращу поп-групову пісню з піснею «Масло», а Бренді Карлайл хоче виграти премію Греммі за пісню року за «Гарний шум» у виконанні з Алісією Кіс. Після перенесення в січні через пандемію цьогорічна Греммі пройде на MGM Gran Garden Arena в Лас-Вегасі, США, замість Центру Staples в Лос-Анджелесі, і буде представлений коміком Тревором Ноа.EFE News gac/bpm/копія