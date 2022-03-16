Біллі Ейліш, Lis Nas X та Олівія Родріго виступлять на Граммі 2022

Лос-Анджелес (США), 15 березня Біллі Ейліш, Lil Nas X, Олівія Родріго, Джек Харлоу та Брати Осборн - які номіновані на «Греммі 2022» - дадуть музичне шоу на гала-конференції цього 64-го видання нагород, йдеться в заяві організації у вівторок. До цієї вистави приєднаються інші музиканти, які також є кандидатами на премію в різних категоріях, таких як Brandi Carlile, південнокорейська група BTS та інші артисти, які ще не підтвердилися до 3 квітня, коли ці престижні музичні нагороди будуть нагороджені. Біллі Ейліш, Ліл Nas X та Олівія Родріго змагаються у найбільш релевантній категорії, альбомі року, тоді як група Brothers Osborne багаторазово номінується в жанрі країни. Зі свого боку, BTS претендує на завоювання визнання найкращої поп-групової пісні з піснею «Масло», а Бренді Карліл прагне виграти Греммі за пісню року для «A Beautiful Noise», виконану з Алісією Кіс. Після перенесення в січні через пандемію, цього року Grammys відбудеться на MGM Gran Garden Arena в Лас-Вегасі (США), а не в Центрі Staples в Лос-Анджелесі, і буде представлений коміком Тревором Ноа. НАЧАЛЬНИК gac/bpm/cpy