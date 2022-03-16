Байден оголосить $8 млрд військової допомоги Україні в середу

Вашингтон, 15 березня (EFE News). - Президент США Джо Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на 8 мільярдів доларів завтра в середу, повідомив Ефе високопоставлений чиновник Білого дому. Пакет складе 1 мільярд доларів на підтримку, оголошену Вашингтоном лише минулого тижня. За словами чиновників, оскільки Байден прибув до Білого дому в січні 2021 року, США передали Україні 2 мільярди доларів військової та гуманітарної допомоги. Оголошення Байдена надійде того ж дня, коли президент України Володимир Зеленський планує виступити з віртуальною промовою в обох будинках Конгресу США, а вдруге звернеться до законодавців США менш ніж за місяць. За даними Wall Street Journal, пакет допомоги з посиланням на американських чиновників буде включати протитанкову ракету списа і зенітну ракету Stinger. Американські військові вже поставили Україні близько 600 ракет «Стінгер» і близько 2600 ракет списа, повідомив вищезгаданий чиновник Білого дому Efe. Сполучені Штати мають такі ракети в Європі, а останнім часом вони відправляють ракети в Україну по суші з сусідніх країн Польщі та Румунії. За даними Wall Street Journal, кошти для фінансування цього нового пакету допомоги включені в пакет витрат, підписаний Байденом у вівторок, який включає 136 мільярдів доларів гуманітарної та військової допомоги Україні та Східній Європі після вторгнення в Росію. Коли він підписав закон, государ заявив, що завтра в середу США більш детально пояснять «що саме роблять в Україні» і що новий фонд «допоможе швидко посилити реакцію і полегшити страждання війни». Це те, що ми приносимо українському народові. За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), Росія 24 лютого вторглася в Україну і почала бомбардувати великі міста, провокуючи понад 3 мільйони біженців. Новини EFE BPM/CFA