Байдена під тиском зняти правила охорони здоров'я, які можуть депортувати іммігрантів

Оскільки проблеми, пов'язані з партіями, президент США Джо Байден перебуває під тиском, щоб усунути стандарти охорони здоров'я, які можуть депортувати іммігрантів під виглядом пандемії.

У минулі вихідні Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC) оголосили, що стандарти охорони здоров'я, які дозволяють депортувати імміграцію, відому як розділ 42, більше не поширюються на неповнолітніх без супроводу та не поширюються на дорослих та сімей.

Агентство митної та прикордонної служби США повідомило у вівторок, що імміграційні чиновники США призупинили 164,973 людей, які перетинають кордон США та Мексики у лютому, збільшившись на 7% з січня.

З них 91,513 (55%) підлягали депортації за статтею 42, головним чином з Мексики та Центральної Америки.

Стандарти охорони здоров'я, введені колишнім президентом республіканцем Дональдом Трампом, дозволили депортувати іммігрантів, стверджуючи, що вони страждають від COVID-19.

Однак, за даними CDC, кількість випадків COVID-19 у США становить близько 7 мільйонів випадків на день порівняно з 7 мільйонами випадків у середині січня, а понад 80% людей старше 5 років отримали одну або кілька вакцин проти коронавірусу.

Ось чому четверо провідних демократів кажуть, що вони були «розчаровані» рішенням уряду зберегти титул 42.

Сенатори Чак Шумер (Чак Шумер), Президент закордонних справ Сенату Боб Менендес, сенатор Корі Букер та сенатор Алекс Паділла викрили сім'ї з неповнолітніми дітьми. Вони вимагали «помилки» в депортації в суботу. Домагання і тортури.

«Прикро, що Організація (CDC) продовжує сприяти широкому застосуванню цієї суворої прикордонної політики та протистоїть переважному прояву відновлення після пандемії», - сказав він у заяві, «відновлюючи людську безпеку на кордоні».

-Тінь Республіканської партії-

Імміграційні оборонні агентства також виступають проти цього правила.

«Політика статті 42 щодо закриття дверей шукачів притулку є незаконною і не має практичної основи (...), сказав Блейн Пуччі, юридичний директор Центру досліджень гендерних та біженців, що захищає від пандемії. Ні, вони сказали, що отримали багато критики з боку експертів з охорони здоров'я.

«Байден відкидає цю політику і (...) Ми відновили процедури притулку на кордоні».

Так чому президент не різко впаде?

Джо Байден закликає до «більш гуманної» імміграційної політики та шляху громадянства для мільйонів іммігрантів. У своєму виступі на Конгресі на початку березня він в черговий раз закликав до імміграційної реформи «раз і назавжди», але його небажання скасувати титул 42 може бути пов'язано з декількома факторами.

Згідно з опитуванням, проведеним через кілька місяців після середньострокових виборів у листопаді, Джессіка Поултер, аналітик імміграційної політики в Інституті, заявила, що демократичний президент може втратити контроль над країною. (MPI)

«Якщо адміністрація оголосить статтю 42, це збільшить ймовірність перетину кордону хоча б тимчасово», - сказав він.

Коли уряд вже критикував цей фронт і виявив в суді, що «країни під керівництвом республіканців оскаржать кінець цього правила», експерт Дослідницького центру США заявив, що, як і інші зміни в адміністрації, «республіканців більше немає». Не можна давати політично, «боєприпаси», скажімо так.

Портер має на увазі ще одну гіпотезу: Насправді Байден хоче розробити нову стратегію кордону, перш ніж скасувати поточну граничну стратегію.

«Альтернативна система прикордонного контролю (...) доводить, що керівництво підтримує контроль (...)