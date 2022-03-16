Berrettinni падає в Індійському Веллсі раунд 16, Киргіос просувається шляхом відмови

Італійський Маттео Берреттіні, друге насіння в бігу в індійських Уеллс після Рафа Надала, був ліквідований цієї середи проти сербський Міомир Кечманович в раунді 16 цього турніру Masters 1000, який виграв Тейлор Фріц і Нік Киргіос.

Суперечлива австралійська тенісистка просунулася від відмови від молодого італійця Джаніка Сіннера і могла зіткнутися з улюбленим Надалом у чвертьфіналі, якщо іспанець зможе перемогти американського гіганта Рейлі Опелки в середу.

Берреттіні, номер 6 АТФ, розбився у своєму першому турі 16 в каліфорнійській пустелі проти молодого Кечмановіча (61-го) 6-3, 6-7 (5/7) та 6-4.

У 25 років італієць досі не додав трофею Masters 1000, який освітлює його підйом за останні роки, в якому він досяг рівника у Вімблдоні в 2021 році.

Проти Кечмановіча Берреттіні не вистачило своєї руйнівної служби (14 aces» для 2 його суперника), що ледве могло врятувати його від швидкої поразки.

Відмовившись від першого набору, італійцеві знадобилося кілька ракет, щоб уникнути спочатку перерви з 5-5, а потім 3-4 недоліком при розриві краватки.

Берреттіні, який ніколи не світив в Індійському Уеллсі, залишався позаду сербського у вирішальному наборі, поки Кечманович не зламав його в десятому, щоб підписати його повернення до чверті в Індійському Уеллсі, де він уже потрапив у 2019 році до канадця Мілоса Раоніка.

22 роки Кечмановіч зіткнеться з американцем Тейлором Фріцом, півфіналістом Indian Wells у 2021 році.

Фріц, номер 20 АТФ, виграв ще один запеклий поєдинок проти австралійця Алекса Де Мінаур 3-6, 6-4 і 7-6 (7/5).

- Надал шукає третю кращу смугу -

Незадовго до цього австралійський Кирджос також ступив у кварталах через залишення через хворобу італійського грішника, десятого числа в АТФ у віці 20 років.

Киргіос, в даний час займає 132-е місце в АТФ, зіграє свій перший чвертьфінал турніру ATP з 2019 року і перший з Masters 1000 з Цинциннаті в 2017 році.

Його наступний суперник вийде з зіткнення Надаль, четвертого в світовому рейтингу, і американець Рейлі Опелка (17-й), один з найбільш зрістових гравців (2,11м) на трасі.

Надаль спробує стати другим тенісистом в історії ATP (з 1990 року), щоб почати сезон з 18 перемог поспіль.

Лише сербський Новак Джокович, відсутній у Індійському Уеллсі через відмову від вакцинації проти коронавірусу, зробив два найкращих початку року, з 41-0 пробігом у 2011 році та ще 26-0 у 2020 році.

Надал, чоловічий тенісист з самими коронами Великого шолома (21), зараз пов'язаний в 17-0 з Роджером Федерером (2018), Пітом Сампрасом (1997) та самим Джоковичем (2013).

Після сезону, в якому він ледве міг конкурувати за свої хронічні проблеми з ногою, іспанець зробив казкове повернення у 2022 році, вигравши три турніри, включаючи Відкритий чемпіонат Австралії, перший Великий шолом року.

35-річний іспанець залишається фаворитом, щоб виграти четвертий титул в Indian Wells після усунення таких кандидатів, як Данило Медведєв (1-й АТФ), Олександр Звєрєв (3-й) або Стефанос Ціціпас (5-й).

Ще один невблаганний тенісист останніх місяців росіянин Андрій Рубльов також буде шукати свій квиток в квартал проти польської Хуберта Гуркача, що панує чемпіон Miami Masters 1000.

Рубльова, № 7 в АТП, має 11 перемог поспіль зі своїми тріумфами на турнірах у Марселі та Дубаї в лютому.

Зі свого боку, 18-річний іспанець Карлос Алькараз прагне стати наймолодшим чоловічим тенісистом, щоб дістатися до кварталів Індійського Уеллса з моменту Майкла Чанга в 1989 році.

Француз Гаель Монфілс, старше 17 років, спробує зупинити його з імпульсом своєї дивовижної перемоги в понеділок проти Данила Медведєва.

- Жіночі квартали починаються -

У жіночому розіграші турніру, категорії WTA 1000, чвертьфінальні кроси стартували цієї середи з двох кросів.

Молодій польській Iga Swiatek (4 місце в WTA), найкраще насіння на турнірі, зіткнеться з американцем Медісоном Кісом (29-е) та румунською Сімоною Халепом (26-е), володаркою двох титулів Великого шолома, зіткнеться з хорватською Petra Martic (79-й).

Захисник титулу Іспанії Паула Бадоза зіграє в четвер російську Вероніку Кудерметова, а гречка Марія Саккарі завершить чвертьфінал проти казахської Олени Рибакіни

- Результати середи на турнірі Indian Wells:

Чоловічі

Тур 16

Міомір Кечманович (SRB) переміг Маттео Берреттіні (ITA/N.6) 6-3, 6-7 (5/7), 6-4

Тейлор Фріц (США/Н.20) до Алекс Де Мінавр (AUS/N29) 3-6, 6-4, 7-6 (7/5)

гбв/ол