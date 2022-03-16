Бангладеш відновлює суд за текстильну трагедію, яка триває в шаховому порядку

Азад Маджундер Дакка, Бангладеш, відновила судові слухання у середу винуватців трагедії Rana Plaza, величезного текстильного комплексу, який обрушився в 2013 році, вбивши 1130 людей і поранивши понад 2500 людей, і за останні п'ять років зазнав послідовних перебоїв, зменшуючи надії жертв на справедливість. 24 квітня 2013 року 8-й поверх будівлі зруйнувався, впливаючи на робітників п'яти текстильних фабрик, що працюють переважно в будівлі, та працівників з близько 30 міжнародними брендами одягу серед клієнтів. Одним з тих, хто вижив, був Джакія Актер. Джакія Актер працювала в шестиповерховому цеху, коли будівля обвалилася, але без наслідків йому не вдалося уникнути катастрофи. «Я пережив цей інцидент, але зараз живу щодня, тому що у мене слабке здоров'я, і я не можу багато працювати». Він нарікав Ефе. На додаток до цього нестабільного нового життя, було додано відставку за постійну затримку судового процесу за останні п'ять років, але жінка вітає, що, можливо, з відновленням справедливості, вона нарешті може бути з особою, відповідальною за руйнування її життя. Більше 5 років безперервних відключень Після збору показань позивача в кінці січня судове засідання відновилося в цю середу через п'ять років після того, як суд подав позов на власника майна, Сохеля Рана та 35 інших. Спір мав перше слухання 18 вересня 2016 року, але з тих пір неодноразово переносився з різних процесуальних причин в останній раз місяць тому. У той час власник «Рана Плаза» і головний підсудний були відкладені через те, що їх влада не могла відвезти з в'язниці до суду. Раніше проблема була пов'язана з тим, що «двоє підсудних отримали наказ про відсторонення від вищого суду». Головний прокурор Шейх Хемайет Хоссейн пояснив Ефе, що, не чекаючи вирішення ситуації цих двох, «тепер суд вирішив вести судове провадження». Спочатку кількість підсудних була вище, але призупинення наказів і смертей трьох осіб, включаючи батька Лани, знизили цю цифру до 36, заявив інший прокурор Шамсур Рахман. Серед підсудних в даний час у в'язниці перебуває лише Рана, де також чекає вирішення інших справ, що очікують. Лана була засуджена на 3 роки за незаконне майно в 2017 році. В даному випадку прокуратура запевняє, що може довести нібито вбивство проти нього, стверджуючи, що він отримав тільки дозвіл на будівництво чотириповерхового будинку і «утриману інформацію для отримання схвалення на восьмиповерхову будівлю». «Він зробив це з повним усвідомленням того, що фундамент будівлі не міг нести тягар восьмиповерхового будинку», - сказав Рахман. Рахман зазначив, що решту людей звинувачують у залученні до «схвалення» проекту. Зразкове покарання Правозахисники привітали крок до відновлення судового процесу над власниками ТРЦ. Калпона Актер, виконавчий директор Центру солідарності робітників Бангладеш, сказав: «Свідки, підказки, все про цю подію настільки зрозуміло, що дивно бачити, що це займе занадто багато часу». «Без політичної підтримки судовий процес почався би давно. До теперішнього часу ми, мабуть, бачили покарання. Тим не менш, ми сподіваємось отримати зразкове покарання, щоб ніхто не міг так сильно нехтувати питаннями безпеки працівників». Він додав. Після обвалу, що стався в промисловому місті Сабар поблизу столиці Дакки, владі знадобилося три тижні, щоб прибрати сміття з ділянки і відновити труп. Уряд Бангладешської, іноземні компанії, міжнародні організації та власники швейної фабрики вжили різних заходів відповідно до трагедії. Була підвищена мінімальна заробітна плата, переглянули трудове законодавство, посилили заводський контроль для забезпечення безпеки будівлі. Опитування 2019 року некомерційною організацією Action Aid Bangladesh виявило, що 51% постраждалих від трагедії все ще не змогли працювати через фізичну чи психічну травму. На текстиль припадає майже 82% експорту Бангладеш, досягнувши 38 мільярдів доларів у 2020-2021 фінансовому році. Найвища рак-HBC-igr/монт/Ах (Фото) (Відео)