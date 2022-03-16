Бадоза зберігає подвійну мрію живою і вже знаходиться в чвертьфіналі Індійського Веллса

Лос-Анджелес (США), 15 мар Мрія про дубль в Індійському Уеллс все ще жива для Паули Бадоса. Після коронування в каліфорнійському турнірі з пустелі в 2021 році іспанець неухильно просувається цього вівторка, вона кваліфікувалася до чвертьфіналу після перемоги над еквадорською канадкою Лейлою Фернандес. Дуже солідний від початку до кінця, Badosa, сьомий у рейтингу WTA, переміг Фернандес, номер 21 у світовому рейтингу, подвійним 6-4 за одну годину та 42 хвилини. Бадоса, який є єдиним іспанець, який виграв індійський Уеллс і який здобув дев'ять перемог поспіль на цьому турнірі між минулим роком та цим роком, зіткнеться з переможцем хресту між російською Веронікою Кудерметової та чеською Маркетою Вондроусовою у четвер в чвертьфіналі. Легендарна Мартіна Навратілова - єдина тенісистка, яка двічі поспіль перемогла в Індійських Уеллсах (1990 і 1991 рр.). Після перемоги над земляком Сарою Соррібесом Тормо у третьому раунді Бадоса зіткнулася з вівторка та на центральному суді Індійського Уеллса з Лейлою Фернандес, лише 19 років, але яка зробила сенсацію в 2021 році, дійшовши до фіналу Відкритого чемпіонату США. Badosa почав дуже безпечно з задньої частини треку і рішуче закріпивши його подачу. Іспанець незабаром поставив службу Фернандеса в біду, з дуже сміливою і барвистою грою, але також віддається помилкам. Канадець врятував чотири м'ячі від «перерви», але в п'ятому її невдаху пішла в мережу і Badosa взяла під контроль матч (4-3). Фернандес негайно відреагував, також порушивши подачу Бадози, але іспанець відповів, не втрачаючи часу новим «перервою» після того, як чудовий правий перетнув на кут (5-4). Badosa нарешті набрав перший набір, що домінує з його служіння та його правом (81% очок, виграних з його першої подачі). Картина виглядала дуже добре для Badosa, оскільки в 2022 році він виграв усі 11 матчів, в яких виграв перший сет. Однак Фернандес активізувався у другому сеті і був набагато агресивнішим проти Бадоси, чия єдина, але всю ніч, була подвійними розломами (всього 7). Матч, чудового рівня, випробуваний на цьому початку другого, встановив один із найбільш захоплюючих етапів, коли обидва тенісисти обмінюються ударами без перепочинку. Бадоса обгризнув зуби і вирішив два «зламати» кульки проти, але його момент настав з 0-40 на користь і 2-2 на табло. Фернандес, все більше розчарований надійністю свого суперника, виграв три очки поспіль і, здавалося, вийшов з цього безладу, але нарешті поступився перерві з новою невдахою, яка залишилася в мережі (3-2). Вітром на свою користь Бадоса виставила свій найкращий теніс, демонтувала останню позицію Фернандеса з великою силою на її право і служити, і блискуче вийняла квиток на квартали і нагадуючи всім своїм суперникам в Індійському Уеллсі, що захисник титулу хоче повторити у 2022 році. НАЧАЛЬНИК dvp/cav