Австралія розширює обробку рідкісних земель, щоб уникнути Китаю

Сідней (Австралія), 16 березня Уряд Австралії оголосив в середу план розширення переробки рідкісних земель, використовуваних високотехнологічною промисловістю для обходу залежності від Китаю. «В даний час на Китай припадає від 70 до 80% виробництва і продовжує консолідуватися в ланцюжку поставок. Ця ініціатива покликана вирішити це домінування». Міністр енергетики Австралії Ангус Тейлор заявив у своїй заяві. Згідно з цим планом Австралія виділить 243 мільйони австралійських доларів (175 мільйонів доларів або 160 мільйонів євро) на чотири проекти з переробки рідкоземельних земель. Австралія має велику кількість рідкоземельних корисних копалин, але вона не має можливості її переробляти, оскільки Китай робить це за низькою вартістю. Це область, яка турбує Сполучені Штати, оскільки Пекін погрожував заборонити експорт цих ресурсів під час торговельної війни між двома країнами у 2019 році. Відродження сектора критичних корисних копалин та рідкісних земель дозволить Австралії отримати більшу присутність у ланцюжку поставок, пов'язаного з виробництвом смартфонів, акумуляторних батарей, комп'ютерів, сонячних батарей, електромобілів, оборони та сучасного обладнання. Майже половина коштів, оголошених сьогодні, буде використана для будівництва заводу з переробки нікелевих, марганцевих та кобальтних акумуляторів у регіоні Західної Австралії, що експлуатується центром PCAM PCAM Pure Battery Technologies у співпраці з Poseidon Nickel. Уряд Австралії також оголосив окремо в цю середу ще один фонд вартістю 250 австралійських доларів (близько 180 мільйонів доларів або 164 мільйони євро) для прискорення інвестицій в проекти, що зміцнюють лідерство країни в секторі критичних корисних копалин. «Світ стає ще більш невизначеним місцем, і ми хочемо, щоб Австралія була безпечним партнером для місцевих і світових компаній, яким потрібні важливі корисні копалини, які ми маємо», - сказав прем'єр-міністр Скотт Моррісон. Австралія, найбільший у світі виробник літію та другий за величиною виробник цирконію, має найбільші у світі значні запаси корисних копалин, що використовуються в передових технологіях, таких як аерокосмічна, оборонна та телекомунікаційна.

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