Аргентина повідомляє про 4 681 нових випадків та 39 інших смертей від covid-19

Буенос-Айрес, 16 березня Аргентина повідомили в цю середу 4 681 нові випадки covid-19, що призвело до загальної кількості позитивних результатів до 8 985 836, тоді як смерть зросла до 127 334 після того, як повідомлялося про 39 смертей за останні 24 години. Цифри знаменують зниження порівняно з інфекціями, про які повідомлялося у вівторок, коли було зафіксовано 5 076 спрацьовувань. За офіційними даними, 8,7 мільйона людей були інфіковані та були виписані, тоді як кількість пацієнтів із підтвердженим діагнозом коронавірусу, які залишаються допущеними до відділень інтенсивної терапії, становила 741 цього дня, що значно нижче піку 7 969 повідомили 14 червня 2021 року. Відсоток заповнюваності ліжок у відділеннях інтенсивної терапії при всіх видах захворювань становить 39,3% на національному рівні та 40,1%, якщо розглядати лише Буенос-Айрес та його периферію. З кінця грудня південноамериканська країна переживає «третю хвилю» пандемії, мотивованої спільнотою поширенням омікронного варіанту, хоча в останні тижні кількість позитивів поступово скорочувалася. Аргентина зафіксувала рекордні 139 853 випадки на день 14 січня. З 45 мільйонами жителів південноамериканська країна продовжує свою кампанію вакцинації проти коронавірусу, розпочату наприкінці 2020 року. За останніми офіційними даними, на сьогоднішній день по всій країні застосовано 95,3 млн доз. Всього 40,5 мільйона людей отримали першу дозу вакцини, тоді як 36,7 мільйона вже прищеплені другою дозою. Крім того, 3 мільйони аргентинців отримали додаткову третю дозу та ще 15 мільйонів бустерної дози, в рамках стратегії вакцинації, розпочатої в жовтні минулого року для зміцнення імунітету населення. НАЧАЛЬНИК jacb/cpy