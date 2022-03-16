Недокументальне вбивство виправдувальний вирок визнає винним у володінні вогнепальною зброєю.

Лос-Анджелес, 15 березня, мексиканський недокументований чоловік, який був виправданий у вбивстві, яке викликало імміграційні суперечки в адміністрації колишнього президента Дональда Трампа, був винним у володінні федеральною вогнепальною зброєю, повідомляє Міністерство юстиції США. 51 рік Хосе Гарсія Зарате визнав винним у понеділок у двох випадках незаконного володіння вогнепальною зброєю під час інциденту, пов'язаного із смертю Кейт Штайнле на лаві підсудних у Сан-Франциско, штат Каліфорнія, 1 липня 2015 року. Гарсія Зарате був депортований до Мексики п'ять разів і був звільнений в умовах нового замовлення депортації. Вона також була звільнена федеральним директором для засудження в Техасі 2011 року. Інцидент допоміг розпалити загальнонаціональну дискусію щодо міст імміграції та святилищ, які обмежили місцеву співпрацю з федеральними імміграційними органами, оскільки мексиканці були випадково звільнені поліцією Сан-Франциско до того, як молода жінка була розстріляна. Наприкінці 2017 року журі Вищого суду Сан-Франциско виправдав Гарсію Зарате за кількома державними звинуваченнями, включаючи вбивство. Однак незабаром після його виправдання федеральні прокурори переслідували володіння двома незаконними зброями. У вересні минулого року адвокати, які захищають недокументовану особу, попросили президента Джо Байдена звільнити його, стверджуючи, що Мексика в даний час є жертвою політики колишнього президента Трампа. На слуханні у федеральному суді в понеділок Гарсія Зарате зізналася, що 1 липня 2015 року вона перебувала на Пристані 14 Embarcadero в Сан-Франциско і мала напівавтоматичний пістолет з 8 патронами. Він також заявив, що він «іноземець, який в той час був незаконно в США і раніше був засуджений за злочин, включаючи незаконний повторний в'їзд після депортації», - йдеться в повідомленні Міністерства юстиції. З 2017 року федеральні звинувачення за незаконне володіння зброєю були розглянуті після того, як суддя Вінс Чабрія окружного суду Північного округу Каліфорнії висловив стурбованість психічними здібностями Мексики. Слухання вироку Гарсія Зарате заплановано на 6 червня 2022 року, а недокументовані пацієнти можуть бути засуджені до 10 років ув'язнення. AMV/msc