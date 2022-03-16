Радар стійкий до дії: які нові технології роблять мотоцикли більш помітними

Всякий раз, коли технологія у світі мобільності замінює поведінку людини машинною поведінкою, виникають прориви в точності та безпеці. Алев той же час дана розробка звільняє водіїв, які звикли вдаватися до допомоги комп'ютера від цієї практики.

Щоб вийняти його з теми і взяти його як практичний приклад для всіх, це те ж саме, що відбувається, коли ви перериваєте математичні розрахунки з розумом, або замінюєте їх калькулятором з олівцем і папером у складних випадках. Принаймні в цьому плані атрофується ментальна гнучкість.

Щось подібне відбувається з системами допомоги водієві (ADAS), де все більше автомобілів у всіх секторах починають впроваджуватися як стандартне обладнання: людина, яка, ймовірно, керує автомобілем, який виправляє смугируху на маршруті або шосе, автоматично піднімає або опускає дальнє світло, коли він виявляє, що попереду знаходиться транспортний засіб, який вказує світлом, коли автомобіль під'їжджає ззаду, або навіть рекомендував зупинитися, щоб відпочити кожен певний кілометр, він прекрасно зрозуміє, що це таке.

Камера і радар виявляють перешкоди або лінії в смузі дуже точно, але заважають водієві звернути на це увагу. Камера і радар виявляють перешкоди або лінії в смузі дуже точно, але заважають водієві звернути на це увагу.

Спираючись на допомогу машини зупиняє увагу, і якщо машина не реагує належним чином, це може спричинити проблеми. Щосьтрапилося з кількома автомобілістами Tesla , які в деяких випадках пересувалися на заднє сидіння і залишили машину в режимі автопілота, що не було повністю автономною їздою і закінчилося смертельною аварією.

Технологія все ще розвивається і стає все більш точною, але все одно можуть бути ситуації, колиштучний інтелект , який керує опорними параметрами, не має інформації для її вирішення , як це робить людина.

Хоча все ще дуже часто звертати увагу на трафік, допоміжні системи виявляють все більш віддалені перешкоди, мотоцикли найважче побачити через їх розмір та рух. Хоча все ще дуже часто звертати увагу на трафік, допоміжні системи виявляють все більш віддалені перешкоди, мотоцикли найважче побачити через їх розмір та рух.

Мотоцикли є «випадками свідків» цього типу проблем. Завдякирозмірам,швидкостіі руху пробокне всі мотоцикли вчасно виявляються, попереджаючи водія про наявність транспортного засобу.

Тому італійський бренд мотоциклів і скутерів Piaggio розуміє, що цьому можуть сприяти мотоциклісти, а разом з ізраїльським брендом Vayyar вони розробили систему, яка захищає їх від комфортних або недбалих водіїв і непомічених машин .

Система Piaggio підсилює сигнал, що досягає мотоцикла від радара автомобіля, щоб зробити його більш помітним. Система Piaggio підсилює сигнал, що досягає мотоцикла від радара автомобіля, щоб зробити його більш помітним.

Концепція полягає в тому, щоб зробити мотоцикл більшим, щоб виявити його в часі. В даний час радіолокаційні системи посилають сигнали і працюють з конусоподібним полем зору, залишаючи зони без покриття.

Новий патент Piaggio стверджує, що при отриманні сигналу система збільшить розмір мотоцикла, щоб виявити його, посилюючи його, але вертикальний і горизонтальний кути огляду будуть більшими, досягаючи 170 градусів. Пристрій забезпечує майже 360-градусне покриття, так як розміщується в фарах і задніх ліхтарях. Цетакож гарантує, що відстань відстеження в діапазоні 300 метрів більша, ніж у поточних радарів , і що немає межі об'єктів, які повинні бути

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