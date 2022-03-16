Акапулько Шор 9 Глава 9: Ось як Каріме видалив Хосе

Новийепізод серії Acapulco Shore під назвою Banquetaso розпочався зі спроби видалити Альту Пулу з дому після низки суперечок, які змусили Джекі дистанціюватися від своїх колишніх товаришів. Однак «благословення» Каріме Піндтер дозволило їй залишитися незважаючи на великі істерики, які Рамірес покинув реаліті-шоу.

НапругаміжНаті Пелаєсом таЕдуардоЧилі досягла найважливішої точки дев'ятого сезону. Кілька годин тому він виявив, що цілує Келлі Ред. Уцьому сезоні пробіг по Колумбії, щоб захистити наших співвітчизників від Колумбії.

Після істерик сексібачітаАльба познайомилася на самоті Altafulla і з'ясувала всі проблеми, які вона мала під час відпустки. Вона запропонувала їй ігнорувати себе вдома в Колумбії, сказавши, що вона «лицемір». Я ніколи не зроблю цього, щоб нашкодити вамІ якщо я переживаю, це не має значення, що я сказав [...] Все на місці, ми з вами тут, ми з вами бачимо вас чи мене ні, я мав вечірку в Делі.

<зображення src=» https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/H5JVGLNAGNBIVHQBTM3UIPXM6Q.jpeg» Width=» 100% «Висота =» Auto» /> Розбивка Джекі і Альта Пул була одним з найщільніших місць ночі. (Фото: Instagram/ @mtvla)

Він пообіцяв мовчати, тому що втік з дому, але Джекі був як ніколи раніше, і його найчутливіша сторона була висловлена на камерах MTV , коли він вибачився перед своїм новим хлопцем. Кілька годин тому у нього на руці була татуювання в знак любові. «Я хочу знати вчора... Я не хочу, щоб ти йдеш з дому чи свого життя. Ці люди не будуть добре для вас».

«Як втратити чоловіка за три легкі кроки» - це назва плану офіційно відокремитися від завоювання Хосе, щоб завоювати любов між Чилі таКареме. Поки він був досить одягнений, вона відвела його в дуже неформальне місце Mex. Міжбетонним щебенем, цементними мішками, начос ,квасолею , авокадо ,брудом і содою вона дала йому «пишний банкет».

«» (:/ @mtvla)

Матрьошка не зупинилася, стала пити мескальні постріли, плювати і завершила свою місію однією або декількома мексиканськими фразами. Хосе сказала, що не хоче продовжувати своє завоювання, яке більше не приносить плодів. Россіо, це вже не була її вина, тому що вона не знала, як подякувати йому як людину.

Хосе приїхав додому з душею на підлозі і спробував знайти притулок в обіймах Росіо, але решта членів Берега зрозуміли, що дата була повною катастрофою, хоча Едуардо Чилі не переставав сміятися через всі поради. Вірний друг і добре працював для нього.

В кінці глави це стало великим сюрпризом для шанувальників реаліті-шоу Paramount+. Хоча вони не були разом з самого початку, тепер вони Каріме з Чилі, але Джей ( teentendo) знаходиться в Боготі, Колумбія. Це може бути грубою кульмінацією свята, тому що, хоча немає більше деталей, я приєднався до своєї родини після прибуття з кількома додатковими напоями на яхті.

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