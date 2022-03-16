«Пісня без імені» була обрана як найкращий фільм Перу 2021 року.

Ліма, 15 березня Перуанська асоціація кінопреси (ApreCi) повідомила Ефе у вівторок, що художній фільм «Спів без імені» режисера Меліни Леон був обраний найкращим фільмом Перу 2021 року. Фільми Леона додали великі нагороди, присуджені професійною пресою своєї країни, до більш ніж 40 нагород, отриманих на міжнародному рівні, включаючи номінацію на кращий іберо-американський фільм на останніх нагородах Goya Awards. «Пісня без імені» був першим перуанським фільмом режисера жінки, який вийшов на Каннському кінофестивалі (режисер Fortnite у 2019 році) і є частиною каталогу платформи Netflix з січня 2021 року. Ла Апрей підкреслив, що фільм, знятий у першому уряді Алана Гарсії (1985-1990) та терористична травма «Сяючого перевалу» та групи MRTA, розповідає історію Джорджини Кондорі, андської жінки. За допомогою молодого журналіста він знаходить новонароджену доньку, яка її обдурила. Спеціалізована преса підкреслила «художню чутливість» фільму, зобразивши Перу як кафкеське та відчайдушне суспільство наприкінці 1980-х років, але спалах краси виникає з естетичним та етичним почуттям, далеким від будь-якого сенсаціоналізму. Вона виражається в її напрямку і бездоганній цінності.Технічна експертиза». Фільм також завоював звання найкращого актора, присудженого Томмі Парразі за роль Педро Кампоса, журналіста, який намагається розкрити мережу торгівлі дітьми на тлі соціальної байдужості та несправедливості. Фільм «LXI (61)» отримав три нагороди, отримавши нагороду за кращий сценарій, написаний Родріго Морено дель Валле та найкращий актор другого плану, найкращий актор другого плану, нагороджений Родріго Паласіосом, і кращий актор другого плану, який отримала Синтія Морено. Нагорода за найкращу актрису в головній ролі дісталася Рафаелі Мей з «Autoerotica», дебютною функцією режисера Андреа Хойос, а найкращими перуанськими документальними фільмами були «Все, що вам потрібно знати», «Унікальний підхід до роботи та спадщини» Софії Веласкес. Перуанський поет Сезар Вальєхо. Апресі також визнала фільм «Аннетта», «нетиповий і нетиповий мюзикл» французького режисера Лео Караса, і був названий найкращим режисером Канн 2021 року в номінації «Найкращий міжнародний реліз» перуанським білбордом. 13-а премія Асоціації професійних журналістів відбулася у фільмах Міністерства культури та включала 16 жіночих номінацій, серед яких перуанські режисери, сценаристи та актриси. La Aprei у партнерстві з Міжнародною федерацією кіно та преси (Fipresci) представляє свої щорічні нагороди з 2009 року з метою «сприяння просуванню та визнанню якісних перуанських фільмів». У цей період він був нагороджений такими фільмами, як «Переляканий скриня», «Рай», «Погані наміри», «Чікама», «Ель Мудо», «НН», «Роза Чумбе», «Вінні Пача», «Вівтар» і «Манько Капак». Асоціація підкреслила, що перуанське кіно може «поступово відновлювати виробництво», оскільки зйомки поновлюються на другому році пандемії та відкриття кінотеатрів у середині 2021 року. Таким чином, деякі перуанські художні фільми можна випускати на комерційних схемах, але більшість постановок знайшли виставковий простір на різних віртуальних платформах. За даними перуанського веб-сайту Cinencuentro, було випущено 78 перуанських фільмів, які були найбільш національними художніми фільмами з моменту реєстрації, які зробили 2021 рік року, з яких загалом 16 фільмів були режисерані або співрежисерські жінки. Дубля/копіювання