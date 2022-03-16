4-2.Нью-Йорк залишає Гватемалу, щоб досягти півфіналу в Conacaf

Гватемала-Сіті, 15 березня Нью-Йорк, США, досяг півфіналу Ліги чемпіонів конкаф у вівторок завдяки виїзному голу після програшу 4-2 Comunicaciones Гватемали (5-5 загалом). Після прибуття в Гватемалу, де тиждень тому завоював лідерство в першому матчі Коннектикуту (США), чемпіон американського футболу пережив поразку в другому матчі чвертьфіналу регіонального турніру. Він побив Комунікації 3-1 Матч, здавалося, був процедурою для клубу MLS (американський футбол вищої ліги) після прийняття 1-0 і 2:1, але ми побачили, що американці в кінцевому підсумку вимагають остаточного свистка і випадають з найважливіших турнірів північноамериканських, Центральної Америки і Карибського футбольних федерацій. (Конкап) Гра божевілля Аргентинський нападник Валентин Кастелланос забив у Нью-Йорку штрафним ударом, який прокрався в стіну воротарем Comunicaciones Кевіном Москосо всього за 31 хвилину. Однак місцеві жителі не здавалися наприкінці першої половини року з костариканського нападника Андреса Лецкано в Гватемалі. Андрес Лескано вкрав м'яч з землі США і оголосив нічию сильним пострілом Нью-Йорк знову взяв на себе лідерство з метою Фалеса Магно в Бразилії за 53 хвилини, але Comunicaciones на чолі з Вільям Коіто Олівера з Уругваю, відповів метою Ніколя Самаоа та Ліннер Гарсія між 69 і 72 хвилинами. El Comunicaciones спробував повернутися з майже 6000 людьми на стадіоні Доротео Гуамуччі Флорес в місті Гватемала, який обмежений covid-19 у другій половині року, наближаючись до мети Хосе Контрерас за 88 хвилин. Однак цього було недостатньо, і американська команда на чолі з норвежцем Ронні Дейлою досягла кваліфікації після того, як витримав додаткові 6 хвилин часу в регіоні, і гватемальський клуб був близький до забивання гол, який дав би йому історичну кваліфікацію. Завдяки цьому видаленню Comunicaciones зосередилися на турнірі Клаусури з місцевого футболу в 2022 році. Цей турнір займає третє місце, але є на один матч менше, і тепер він знаходиться в руках місцевого чемпіона Малакатеко. Технічний аркуш: 4. Спілкування: Кевін Москосо; Хосе Коррена, Олександр Ларін, Ніколаса Самайоа, Аллен Янес; Родріго Сарабія (m.71, Карел Еспіно), Хорхе Апарісіо (m.62, Ліннер Гарсія), Хосе Мануель Контрерас, Андрес Лескано (m.62, Андрес Лескано), Кевін Лопіно ez (м.71, Іван Гарсія) Сіа), Хуан Ананга Ноно. Тренер: Вільям Коіто Олівера (Уругвай) 2. Нью-Йорк: Шон Джонсон; Тіаго Мартінс, Мальте Амундсен (№ 60, Крістофер Глостер), Олександр Калленс, Максим Шано; Ніколас Асеведо, Андрес Джейсон, Альфредо Моралес (м.60, Кітон парк), Максиміліано Моралес (м.60, Тіаго Андраде); Валентин Кастелланос (м.60, Тьяго Андраде) Heber Araujo)) і талант більш великий. Тренер: Ронні Дайла (норвезька) Мета: 0-1, м.31: Валентин Кастелланос. 1-1, m.44: Андрес Лескано. 1-2, м.53: Великий розмір. 2-2, m.69: Ніколя Самайоа. 3-2, m.72: Ліннер Гарсія. 4-2, m.88: Хосе Контрерас. Суддя: Рікардо Монтеро, Коста-Ріка. Він передав спілкування Анангоно, Контрерас і Лопесу, і навів Нью-Йорк Моралесу. Випадок: Другий сегмент чвертьфіналу Ліги чемпіонів конкаф зіграв перед близько 6000 чоловік на стадіоні Доротео Гуамучі Флорес в Гватемалі. Хосе Карлос Мобіл