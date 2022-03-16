3-0.Аргентинські Суарес та Уругвай Зазпе посіли Східну нафту

Ла-Пас, 15 березня Аргентина Facundo Suáres та Леандро Джаспе, Уругвай, запечатали перемогу 3:0 проти Королівського Парижа Орієнте Петролеро у поєдинку між командою Болівії та груповим етапом Кубка Південної Америки у вівторок. Перемога сьогодні ввечері була додана до перемоги 2-3 першої ноги на чолі з болівійським режисером Ервіном «Платіні» Санчесом, досягнувши 6-2 на всьому табло. Гол натхненної аргентинської Аріете прийшов за хвилини 65 і 84, тоді як Зазпе забив 95-е місце за команду, яка сьогодні ввечері грала вдома на стадіоні Рамон «Тахуічі» Агілера в Санта-Крус. Знаючи переваги першої ноги, Орієнте Петролеро наповнила півзахисника проти Королівського Парижа, який намагався зірвати суперники голами через довгий прохід у пошуках нападника. Спір половини сектора відобразився в чотирьох жовтих картах, де еквадорський суддя Аугусто Арагон показав відсутність чітких можливостей скорингу протягом першої половини року. У другій половині року ситуація не сильно змінилася, поки Суарес не відкрив рахунок після складної приватної гри через помилку на старті Royal Pari за 65 хвилин. Тренер «Нерухомості» Хуліо Балдівіесо вирішив посилити свій наступ, і в цій спробі суперник використав розрив у центрі суду, щоб спровокувати контратаку з фінішем Суареса на 84 хвилини. Зкапітуючись Королівським Парижем, Орієнте Петролеро встигла дати благодать Зазпе Хізер, який обіграв воротаря Даніеля Баку. - Технічний аркуш: 3. Східна Нафта: Вілсон Кінонес; Максиміліано Керр, Себастьян Альварес, Леандро Джаспе, Карлос Рока; Хуан Рівера (м.54, Мігель Ріос), Даніель Рохас (м.60, Хуан Меркадо), Віктор Доррего, Рікардо Сандоваль (м.73, Хосе Вердесіо), Гектор Санчес (73 м., Хуго Родесіо) яс); Пакундо Суарес. Тренер: Ервін Санчес. 0.Королівський парк: Даніель Бака; Естебан Орпано, Гіммер Юстиніан, Роберто Луджурага (25, Джефферсон Вірейра), Марвін Безарано; Еммануель Аморосо, Хосе Чавес (m.67, Джон Перес), Ернан Родрігес (м.46, Джон Гарсія), Руді Кардозо (м.67, Джон Гарсія) Педро Азог); Роландо Чорний Бірн (m.63, Мігель Анхель Мурільо) та Гілберт Альварес. Тренер: Хуліо Сезар Вальдівіесо. Голи: 1-0, m.65: Факундо Суарес. 2-0, m.84: Факундо Суарес. 3-0, m.95: Леандро Джаспе. Арбітр: Еквадорський Аугусто Аларкон наказував Рівера, Юстініано, Санчес, Вірейра та Орпано. Випадок: Друга нога першого етапу Копа Судамерикана зіграла на стадіоні Рамон Агілера в Санта-Крус. гр/автомобіль