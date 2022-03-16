2-1. Генерал Кабальєро дебютує в турнірі і переходить на груповий етап

15 березня генерал Асунсьйон переміг Sol de America 2:1 на стадіоні Defensores del Chaco в Асунсьйоні у вівторок, щоб вперше перейти до континентального турніру в матчі повернення між парагвайськими командами, щоб перейти до Відбірковий етап групового етапу для Copa Sudamericana. Таким чином генерал Кабальєро підтвердив, що він зробив у своїй першій нозі, коли переміг Соль де Америка 0-3. У вівторок результати участі були швидко нерівномірними. Аргентинський півзахисник Хуан Хайнц забив гол в команді на чолі з Густаво Боваділлою за 6 хвилин. Однак Соль де Амеріка швидко відреагував і зрівняв гру завдяки Nildo Viera в майбутньому. Він перетворив свій пенальті в гол за 9 хвилин. У другій половині року генерал Кабальєро підписав суд своїм ставленням до перемоги, а волан Езекіель Альфонсо забив другий гол за 58 хвилин і набрав в цілому 5-1 очко. Груповий етап, узгоджений генералом Кабальєро, включає шість команд з Аргентини, шість команд з Бразилії та чотири клуби, які були ліквідовані на третій фазі Копа Лібертадорес. Переможець кожної зони може перейти до 16 турів турніру. Жеребкування групового етапу Copa Sudamericana відбудеться 25 березня в Руке (Парагвай) і буде намальовано для того ж примірника Copa Libertadores. SD/Автомобіль/Підв