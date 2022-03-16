2-1. Генерал Кабальєро виходить на груповий етап, коли дебютує в турнірі

Генерал Асунсьйон, 15 березня Кабальєро обіграв Соль де Америка 2-1 на стадіоні Defensores del Chaco в Асунсьйоні у вівторок, щоб вперше перейти до континентального турніру в матчі повернення між парагвайськими командами, щоб перейти до групового етапу Копа Судамерикана. Таким чином, генерал Кабальєро підтвердив, що він зробив на першій нозі, коли він побив Соль де Америка 0-3. У вівторок участь незабаром рахунок був нерівномірним: через шість хвилин аргентинський півзахисник Хуан Хайнц забив гол за команду на чолі з Густаво Боваділлою. Однак Соль де Амеріка швидко відреагував і зв'язав матч через нападника Nildo Viera. Він перетворив пенальті в гол за 9 хвилин. У другому півріччі генерал Кабальєро махнувна поле ставленням до перемоги, а кермо Езекіеля Альфонсо забив другий гол за 58 хвилин і забив загальний рахунок 5-1. Груповий етап, узгоджений генералом Кабальєро, включатиме шість команд з Аргентини та шість команд з Бразилії та чотири клуби, які були ліквідовані на третій фазі Копа Лібертадорес. Переможець кожної зони може перейти до 16 турів турніру. Жеребкування групового етапу Copa Sudamericana відбудеться 25 березня в Руке (Парагвай) з нічиєю для того ж екземпляра Копа Лібертадорес. sd/автомобіль/печера