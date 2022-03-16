127 осіб засудили на Кубі до загальної в'язниці 1916 років за 11 J

Гавана, 16 березня Кубинське правосуддя засудив 127 осіб у середу до загальної кількості 1916 років в'язниці за події, пов'язані з антиурядовими протестами 11 липня. Верховний суд Республіки повідомив у прес-релізі постанову Провінційного народного суду Гавани про суд, який відбувся між 14 грудня по 3 лютого, про події, що сталися в столичних муніципалітетах Діес де Октюбре та Арройо Наранхо. Всього було судилося 129 осіб, з яких один був виправданий, а інший отримав вирок на 4 роки «позбавлення волі, субсидованого на той же термін виправних робіт без інтернації», про що повідомляє офіційний сайт Cubadebate. Підсудних «звинувачували у скоєнні та спричиненні серйозних порушень та вандалізму з метою дестабілізації громадського порядку, колективної безпеки та спокою громадян», повідомляє Верховний суд. У записці, яка не відноситься до віку судів, вказує на те, що вони були засуджені за крамничі та крадіжні правопорушення в залежності від справи. Максимальні вироки - це два 30-річні вироки, після чого одне з 26, три з 25, вісім з 23, три з 22, три з 21, 11 з 20, чотири з 19, одинадцять з 18, шість з 16 і 9 з 15 років позбавлення волі. Крім того, десять осіб були засуджені до 14 років позбавлення волі, шість осіб до 13 років, 17 осіб до дванадцяти років, від п'яти до одинадцяти років, від десяти до десяти років, від чотирьох до 9 років, від восьми до восьми років, від чотирьох до семи років і від двох до шести. Верховний Суд підкреслює, що судді «враховували ступінь участі, особисті умови причетних, а також серйозність, шкідливість і насильство вчинених діянь». Він також підкреслив «виняткову ситуацію в країні внаслідок пандемії» covid-19, зокрема в Гавані, де «були вжиті виняткові заходи для протидії її наслідкам, які включали, серед іншого, обмеження руху та соціальну ізоляцію». Суд також постановив, що засуджені особи зобов'язані «компенсувати особам, які отримали поранення в результаті вчинених діянь, і відшкодувати збиток, заподіяний суб'єктам». Як санкціоновані підсудні, так і прокуратура мають право звернутися до Народного Верховного суду проти рішення, винесеного судовим органом, який проводив судовий процес в першій інстанції, нагадує заяву.